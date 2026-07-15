W piątek i sobotę w Lidlu kupisz to za 99 groszy. Rusza akcja gratisowa

Anna Wojnowska
2026-07-15 11:28

Najnowsza oferta sieci Lidl, obowiązująca od 16 do 18 lipca 2026 roku, to świetna okazja do uzupełnienia domowych zapasów. Znajdziemy w niej zarówno podstawowe artykuły spożywcze, sprzęt AGD, jak i chemię gospodarczą. Warto pamiętać, że część najciekawszych obniżek wymaga aktywacji kuponów w darmowej aplikacji lojalnościowej sklepu.

Sklep Lidl. Na miniaturze siedem kartonów mleka Mlekovita z napisem 3 plus 3 gratis. O promocjach przeczytasz na Eska.
Autor: AI/ Materiały prasowe Zaskakujące obniżki w sklepach Lidl na weekend, w tym mleko i masło za ułamek ceny

Mlekovita za pół ceny, czyli zapasy na dłużej

Prawdziwą perełką tego zestawienia jest niewątpliwie mleko UHT 3,2% Łączka od Mlekovity. Kupując sześć litrowych kartonów, zapłacimy jedynie 1,65 zł za sztukę, co stanowi 50% rabatu względem regularnej ceny 3,30 zł. Akcja w formule 3+3 gratis trwa aż do końca miesiąca i jest aktywna już dzisiaj (15.07). Limit to 6 darmowych opakowań na paragon, więc to bardzo racjonalny wybór dla rodzin, które na co dzień zużywają sporo nabiału.

Mleko UHT 3,2% Łączka MLEKOVITA
Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Mleko UHT 3,2% Łączka MLEKOVITA

Klucz do największych oszczędności ukryto w smartfonie

Analizując aktualne promocje, trudno nie zauważyć, że najgłębsze obniżki zarezerwowano dla stałych klientów. To właśnie z aplikacją sklepu od piątku (17.07) upolujemy masło z Polskiej Mleczarni 82% za zaledwie 1,99 zł za kostkę przy zakupie trzech sztuk. Podobny mechanizm zastosowano przy cukrze białym (Kuchnia Lidla lub Polski Cukier) – w piątek i sobotę obowiązuje na niego akcja 5+5 gratis, obniżająca cenę do 0,99 zł za kilogram. Fani mięsnych dań z pewnością docenią szynkę wieprzową XXL Rzeźnik, której cena od czwartku spada o 55% do 7,99 zł za kilogram. Z kolei w ofercie domowej nabędziemy od czwartku zgrzewarkę próżniową Silvercrest za 69,00 zł, oszczędzając solidne 80 złotych względem ceny regularnej.

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Na co jeszcze warto zapolować w tym tygodniu?

Poza wspomnianymi pozycjami, najnowsza gazetka obfituje w dobre ceny na warzywa, owoce i chemię, a także opłacalne wielosztuki. Warto zwrócić uwagę na następujące okazje:

  • Arbuzy luzem: dostępne już od czwartku ze sporym rabatem 71%, w cenie zaledwie 1,99 zł za kilogram.
  • Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik: kolejna trwająca już promocja do końca miesiąca, oferująca mięso w cenie 9,99 zł za kilogram.
  • Kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus: duży wielopak 88 sztuk kupimy aż do soboty za 54,99 zł (35% taniej względem regularnej ceny).
  • Ser Carski w plastrach XXL Pilos: kilogramowe opakowanie od czwartku dostępne jest w obniżonej cenie 19,99 zł.
  • Czekolady Milka oraz kosmetyki za grosz: od czwartku przy zakupie dwóch dużych czekolad Milka (250-300 g) lub dwóch dezodorantów Nivea, drugi produkt otrzymamy za 1 grosz. W obu przypadkach można dowolnie miksować rodzaje.
  • Żele pod prysznic Fa i Fa Men: od czwartku podlegają akcji 1+1 gratis, co obniża koszt jednej butelki do około 6,72-6,99 zł.
  • Polskie pomidory i maliny: posiadacze aplikacji od czwartku skorzystają z promocji 1+1 gratis na pomidory malinowe kiściowe (5,99 zł za 500 g przy zakupie 2 sztuk) oraz polskie maliny (4,99 zł za 125 g przy 2 opakowaniach).
Ogromne kolejki, puste półki i kartki. Pamiętasz zakupy w czasach PRL?
Pytanie 1 z 12
1. W czasach PRL-u w Polsce funkcjonował kartkowy system racjonowania żywności. W którym roku został zniesiony?
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