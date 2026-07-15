Action ma w promocji sprzęt, który zmienia zasady gry w upalne poranki. Każdy miłośnik kawy będzie pytać, skąd go masz

Genialne rozwiązanie na letnie poranki

Absolutną gwiazdą najnowszego zestawienia jest Urządzenie do kawy mrożonej 2 w 1 Petra (79,95 zł, przecena z 99,95 zł). To prawdziwy must-have na nadchodzące miesiące, który całkowicie zaskakuje swoją innowacyjnością. Sprzęt o mocy 600 W pozwala na zaparzenie ulubionej kawy na gorąco bezpośrednio na lód, tworząc idealny, orzeźwiający napój bez utraty głębokiego aromatu. Co ważne, w tej kwocie otrzymujemy kompletny zestaw startowy, w tym kostkarkę do lodu, kubek do napojów oraz praktyczny kubek termiczny. To niezwykle rzadki przypadek tak doskonałego stosunku świetnego designu i użyteczności do ceny.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Urządzenie do kawy mrożonej 2 w 1 Petra, 600 W

Sprytne przygotowania do wakacyjnych wyjazdów i relaksu

Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami, a odpowiednie przygotowanie to klucz do udanego wypoczynku. W tym tygodniu szczególną uwagę zwróciliśmy na akcesoria, które znacząco podnoszą komfort podróżowania i plażowania, nie obciążając przy tym zbytnio domowego budżetu.

Jeśli planujesz krótki wyjazd, świetnie sprawdzi się Walizka Spilbergen Mauritius (74,90 zł). Zwraca uwagę nie tylko nowoczesnymi, modnymi wzorami, ale przede wszystkim kółkami obracającymi się o 360 stopni, co w przypadku bagażu kabinowego jest ogromnym ułatwieniem. Na plaży niezastąpiony okaże się z kolei Namiot plażowy UV30 (29,90 zł). Zastosowany w nim filtr podnosi bezpieczeństwo użytkowania, chroniąc przed ostrym słońcem, a praktyczne woreczki obciążające stabilizują konstrukcję podczas wietrznych dni. W upalne popołudnia świetną ochłodę zapewni Automatyczny pistolet na wodę (39,95 zł). Jego automatyczny mechanizm gwarantuje bezwysiłkową zabawę na zupełnie nowym poziomie. Dopełnieniem wyjazdowego ekwipunku jest niezwykle pojemny Plecak termiczny (19,99 zł). To o wiele wygodniejsza alternatywa dla klasycznych toreb izotermicznych, niezastąpiona podczas długich spacerów czy pikników.

Praktyczna elektronika i wyposażenie do zadań specjalnych

Odkrywanie technologicznych nowinek i sprytnych narzędzi to czysta przyjemność, zwłaszcza gdy łączą one przemyślaną funkcjonalność z estetycznym wykonaniem. W tej kategorii wytypowaliśmy gadżety, które po prostu ułatwiają codzienne życie.

Prawdziwym hitem dla zapominalskich jest Inteligentny lokalizator Fresh 'n Rebel (21,95 zł). Ten drobny sprzęt jest w pełni kompatybilny z popularnymi ekosystemami Apple Find My oraz Android Find My Device, oferując jakość drogich odpowiedników za ułamek ich ceny. Zmotoryzowani powinni z kolei zwrócić uwagę na Wielofunkcyjne urządzenie 7200 mAh nor-tec (99,99 zł). To niezastąpiony kompan podróży, który zadziała jako jump starter do samochodu w razie awarii akumulatora oraz klasyczny powerbank. W codziennych, domowych naprawach świetnie sprawdzi się Zestaw śrubokrętów FERM (69,99 zł). Obecność akumulatorowego wkrętaka 4V i bogatego zestawu 28 elementów to sprzęt renomowanej marki w cenie typowej dla dyskontowych propozycji. Energię do tych wszystkich drobiazgów zapewnią z kolei nowości w ofercie, czyli Baterie Philips Alkaline Power Plus (od 3,79 zł za opakowanie), dostępne w wielu przydatnych formatach.

Drobne zmiany, które odświeżą domową przestrzeń

Czasem wystarczy zaledwie jeden przemyślany dodatek, aby diametralnie zmienić funkcjonalność lub estetykę wnętrza. Wybraliśmy akcesoria, które w sprytny sposób pomogą wam zorganizować przestrzeń i poradzić sobie z letnimi upałami w domu.

Fenomenalnym rozwiązaniem na słoneczne dni jest Zasłona zaciemniająca (47,95 zł). Gotowa do zawieszenia tkanina na przelotkach nie tylko pięknie się prezentuje, ale przede wszystkim skutecznie izoluje wnętrze od promieni słonecznych, pomagając utrzymać przyjemny chłód. Jeśli z kolei szukacie sposobu na chaos na toaletce, idealnym wyborem będzie pojemny Organizer na przybory do makijażu (48,95 zł). Jego zamknięta konstrukcja z praktycznymi szufladkami to wysoce estetyczny i użyteczny sposób na wyeksponowanie oraz ochronę ulubionych kosmetyków.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Przeglądając najnowsze propozycje, wyłowiliśmy także kilka świetnych ofert, które wymykają się tradycyjnym kategoriom, a wciąż mogą okazać się strzałem w dziesiątkę:

prześcieradło z dżerseju Comfibeds (od 12,95 zł) – za udostępnienie świetnej jakości w wyjątkowo niskiej cenie oraz szeroką dostępność najpopularniejszych rozmiarów,

(od 12,95 zł) – za udostępnienie świetnej jakości w wyjątkowo niskiej cenie oraz szeroką dostępność najpopularniejszych rozmiarów, zrób to sam(a): podkładki epoksydowe Crafts & Co (24,95 zł) – za idealne wpisanie się w trend DIY i możliwość stworzenia niepowtarzalnych, żywicznych dekoracji na własny stół.