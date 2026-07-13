Duże zmiany w „Czystym Powietrzu”

Już za kilka dni program „Czyste Powietrze” przejdzie kolejną metamorfozę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pakiet zmian, który ma ułatwić dostęp do dotacji i przyspieszyć modernizację domów.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 20 lipca 2026 roku.

Łatwiej o pieniądze na remont domu

Najważniejsza zmiana dotyczy osób, które niedawno stały się właścicielami nieruchomości. Do tej pory, aby ubiegać się o wsparcie, trzeba było posiadać dom przez co najmniej trzy lata. Teraz ten warunek zostanie znacząco złagodzony.

Z programu będą mogły skorzystać także osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości od co najmniej roku i nabyły udziały od rodziców lub dziadków. Otwiera to drogę do dotacji dla wielu rodzin przejmujących starsze domy wymagające remontu i termomodernizacji.

– Odpowiadamy na zgłaszane potrzeby mieszkańców oraz gmin i dlatego wprowadzamy zmiany, które ułatwią dostęp do wsparcia – podkreśla prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Większe dopłaty do ocieplenia i okien

To nie koniec dobrych wiadomości. Fundusz podnosi o 10 proc. maksymalne stawki dotacji na wybrane prace termomodernizacyjne. Chodzi przede wszystkim o ocieplenie budynków oraz wymianę okien, drzwi i bram garażowych.

Nowe limity robią wrażenie. W najwyższym poziomie dofinansowania wsparcie na ocieplenie ścian może sięgnąć nawet 275 zł za metr kwadratowy. Tyle samo będzie można otrzymać na metr kwadratowy nowych drzwi, a w przypadku stolarki okiennej stawka wzrośnie do 1320 zł za metr kwadratowy.

Powód? Rosnące koszty materiałów i usług budowlanych, które w ostatnich latach mocno uderzyły w portfele inwestorów.

Beneficjenci odetchną z ulgą

Wielu uczestników programu narzekało, że 120 dni na wykonanie prac finansowanych z zaliczki to zbyt krótki termin. Teraz ma się to zmienić.

Od 20 lipca czas realizacji inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni. Co ważne, z tego rozwiązania będą mogły skorzystać także osoby, które już mają podpisane umowy, pod warunkiem ich odpowiedniej aktualizacji.

Koniec biegania za kominiarzem?

Nowe przepisy uproszczą również formalności. Dotychczas dokumenty potwierdzające likwidację starego źródła ciepła mogli wystawiać głównie mistrzowie kominiarscy. Po zmianach zrobią to także osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

To oznacza krótsze oczekiwanie na dokumenty i szybsze rozliczanie inwestycji.

Ważna zmiana dla ogrzewających prądem

Rząd zapowiada także stopniowe porządkowanie zasad dotyczących urządzeń grzewczych. Po 2026 roku program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła.

W praktyce oznacza to, że państwowe pieniądze będą kierowane przede wszystkim na rozwiązania uznawane za najbardziej energooszczędne i ekologiczne.

Program, z którego skorzystały setki tysięcy rodzin

„Czyste Powietrze” to największy program termomodernizacji domów jednorodzinnych w historii Polski. Od jego uruchomienia podpisano już 971 tys. umów o dofinansowanie, a ponad 645 tys. inwestycji zostało zakończonych. Do beneficjentów trafiło niemal 22 mld zł.

Efekty widać gołym okiem. Dzięki programowi z polskich domów zniknęło już ponad 603 tys. starych „kopciuchów”, które przez lata były jedną z głównych przyczyn smogu. Teraz rząd liczy, że nowe ułatwienia zachęcą kolejne tysiące właścicieli domów do skorzystania z dotacji.

Rozmowa z beneficjentką poszkodowaną w programie Czyste Powietrze