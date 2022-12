i Autor: Shutterstock Waluty

Kurs walut [25.11.2022]

W piątek rano złoty traci do głównych walut

Złoty w piątek rano traci do głównych walut. Wobec euro osłabia się o 0,18 proc., do dolara o 0,12 proc., a do franka szwajcarskiego o 0,11 proc.