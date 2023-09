W Polsce zamknięto pół tysiąca sklepów. Co się dzieje?

Znikające sklepy w Polsce

Tylko w pierwszym półroczu zamknięto niemal 500 sklepów spożywczych – wynika z danych wywiadowni Dun & Bradstreet, które podaje "Rzeczpospolita". Jeszcze więcej – aż 900 sklepów w tym okresie zawiesiło swoją działalność. Od 2015 roku liczba sklepów spożywczych spadła o 9 tysięcy mimo wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę i podatku obrotowego na duże sieci - informuje dziennik.

Sklepy z największym dostępem do klientów

Sieci z największą liczbą sklepów nie zawsze mają największe zasięgi. Żabka, która ma ponad 7 tysięcy sklepów, zasięgiem obejmuje jedynie 24,1 miliona osób, czyli znacznie mniej niż w przypadku liderów - wynika z analizy przeprowadzonej przez GfK – an NIQ company dla "Rzeczpospolitej". Z kolei Auchan ma sklepy przyciągające klientów z dużej strefy zasięgu. Francuska sieć ma zasięg obejmujący 15,5 miliona osób, mimo że posiada jedynie 125 sklepów. Z analizy wynika, że zasięg sklepów stacjonarnych Biedronka to ponad 32 miliony Polaków, a sklepów Media Expert to ponad 33 miliony. To niemal trzykrotnie większe zasięgi niż w internecie.

Biedronka, z liczbą sklepów przekraczającą 3 tysiące placówek (liczonych wspólnie z drogeriami Hebe), ma zasięg internetowy jedynie o 15 procent większy od sieci sklepów ze sprzętem elektrotechnicznym Media Expert, której liczba placówek jest sześciokrotnie mniejsza. Wynika to z dwóch czynników: kryteriów lokalizacji sklepów oraz zachowań zakupowych konsumentów w internecie - informuje "Rzeczpospolita".

Coraz więcej sklepów zawiesza działalność

Według szacunków Dun & Bradstreet, liczba sklepów na polskim rynku na koniec czerwca 2023 roku wyniosła 370,1 tysiąca. Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland, zauważa, że od początku roku detaliści zawiesili blisko 4,7 tysiąca działalności sklepów, czyli ok. 80 proc. wszystkich zawieszonych działalności z 2022 roku. Specjaliści sądzą, że jeśli tak wysoki trend utrzyma się w kolejnych miesiącach, to liczba zawieszonych działalności sklepów na koniec 2023 roku będzie bliska 10 tysięcy, co w porównaniu z końcem 2022 roku będzie stanowić wzrost o prawie 100 proc. - pisze dziennik.

QUIZ PRL: Tak handlowo w PRL-u. Pamiętasz polowanie na produkty? Pytanie 1 z 10 Hasło, które stało się inspiracją gry planszowej o handlu w PRL to: pan tu nie stał pan tu zasłabł zasłałem panu łóżko Dalej