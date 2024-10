Rada Fiskalna do czego jest potrzebna?

Jak poinformowano w ocenie skutków regulacji (OSR), celem działalności Rady będzie realizowanie zadań określonych dyrektywą Rady Unii Europejskiej z 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, w szczególności przez: ocenę prognoz makroekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby ustawy budżetowej oraz średniookresowych planów budżetowo-strukturalnych, opiniowanie zgodności ustawy budżetowej z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi, ocenę spójności i efektywności krajowych ram budżetowych.

Takie warunki trzeba spełnić

Rada ma rozpocząć działalność w 2026 r., przy czym do tego czasu zostanie zorganizowanie Biuro Rady. Rada Fiskalna ma liczyć siedem osób. Na jej czele stać ma przewodniczący, mający jednego zastępcę.

Po jednym członku Rady będą wyznaczać: Prezydent RP, kolegium NIK, sejmowa komisja właściwa do spraw budżetu, Minister Finansów, przedstawiciele organizacji związkowych, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

"Członkiem Rady będzie mogła zostać osoba spełniająca kryteria niezależności i kompetencji wynikających z wykształcenia oraz doświadczenia w zakresie finansów publicznych, makroekonomii lub zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych. Zapleczem analitycznym oraz administracyjnym Rady będzie biuro liczące do 15 osób" - poinformowano w OSR.

Wynagrodzenie to pięciokrotność średniej krajowej

Pensja członka Rady Fiskalnej będzie wyliczana na podstawie wzoru 7,84 razy kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej. W przyszłym roku ma ona wynieść 2 tys. 759 zł i 97 gr. To by oznaczało, że miesięczne wynagrodzenie na takim stanowisku wyniesie 21 tys. 638 zł brutto.

Według fakt.pl, w ostatecznym projekcie, który trafi pod obrady rządu znalazł się zapis, który pozwoli jeszcze lepiej wynagradzać członków rady. Znalazł się w nim zapis, że mnożnik wyniesie co najmniej 7,84 a maksymalnie 12. To oznacza, że pensja członka rady będzie mogła zostać ustalona w wysokości nawet 33 tys. 120 zł brutto. Przewodniczący tego gremium będzie mógł zarabiać prawie 39 tys. zł brutto. To pięć razy tyle, ile wynosi obecnie średnia krajowa. Fakt.pl wylicza, że przez jedną kadencję członkowie rady można zarobić od 1,6 mln do nawet 2,8 mln zł brutto (najwięcej otrzyma przewodniczący). W radzie można będzie zasiadać maksymalnie przez dwie kadencje.

"Nie jest to mało, biorąc pod uwagę, że rada może się zbierać tylko na jednym posiedzeniu w miesiącu"-podsumowuje portal.

