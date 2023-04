To apartament prezydenta Zełenskiego. Ile kosztuje noc w apartamencie w Bristolu?

Blisko 8 tys. zł za noc

Hotel Bristol dysponuje wieloma luksusowymi pokojami. Jak dowiedział się Super Biznes, noc w "Paderewskim" jest droższa od pokoju "Glorietta". Glorietta to 2 sypialnie i jeden pokój, do 140 mkw. Cena w nim za noc to 7 tys. zł. Jednak ze względu na wystrój i specjalną stylizację Paderewskiego oraz pamiątek po polityku z okresu miedzywojennego, cena za noc w apartamencie "Paderewskiego" kosztuje 7832 zł za noc. Gość tu ma do dyspozycji 110 mkw., sypialnia z pokojem. Jest też pokój De Lux do 99 mkw., gdzie gość płaci 6155 zł za noc.

Jak zapewniła nas pracownica działu rezerwacji, każdy gość może liczyć na prezent-niespodziankę od hotelu, dostęp do strefy SPA, powitalny mini bar oraz transfer z lotniska i na lotnisko.

Jak dowiedział się Super Biznes, na ogół politycy, artyści, aktorzy właśnie kwaterowani są w apartamencie Paderewski, ze względu na prestiż.

Pytaliśmy o rezerwację od 7 kwietnia.

Pieniądze to nie wszystko Marek Budzisz