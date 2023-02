[NASZ NEWS] Wiemy, gdzie Joe Biden zamieszka w Warszawie! Trwa remont w apartamencie prezydenckim w hotelu Marriott

Joe Biden zatrzyma się w hotelu Marriott?

-Nie zaprzeczam, nie potwierdzam, że będziemy gościć prezydenta USA. W trakcie wizyty VIP-ów hotel funkcjonuje normalnie dla innych gości z zachowaniem oczywiście odpowiednich procedur bezpieczeństwa - dowiedział się nieoficjalnie Super Biznes od pragnącego zachować anonimowość managera hotelu, jednak na pytanie o możliwość obejrzenia apartamentu Prezydenckiego, usłyszeliśmy, że trwają przygotowania do wizyty ważnych gości, stąd teraz nie ma takiej możliwości, żeby oprowadzać dziennikarzy.

-Poza tym apartament Prezydencki jest w remoncie, ale mamy inne pokoje, w których możemy zameldować ważnych gości-dodał manager w rozmowie z Super Biznesem.

Tego typu pokoi nie ma możliwości zarezerwowania poprzez internet. Zatem postanowiliśmy zadzwonić do działu Rezerwacji hotelu Marriott w Warszawie.

Super Biznes zapytał o możliwość rezerwacji i koszty apartamentu Prezydenckiego lub adekwatnego do tej klasy pokoju, od 20 lutego, jednak jak usłyszeliśmy pierwszy wolny termin dostępny jest 23 lutego.

-Od 20 lutego mamy wszystkie tego typu pokoje zarezerwowane. Poza tym apartament Prezydencki jest w tej w chwili od pół roku w remoncie. Prawdopodobnie będzie dostępny w tym roku, ale jeszcze nie wiemy kiedy -usłyszeliśmy w dziale Rezerwacji warszawskiego hotelu Marriott.

Zatem prawdopodobnie Biden zatrzyma się w którymś z pokoi Wiceprezydenckich.

Ile trzeba zapłacić za apartamenty, w których mieszkali znani i lubiani?

Zaproponowano nam w zastępstwie pokoje Wiceprezydenckie, o powierzchni 120 mkw., duży salon z oddzielną sypialnią, dostępem do klubu, siłowni, basenu i SPA. Koszt? 5945 zł + 8 proc. VAT ze śniadaniem, ale możemy dać rabat do 10 proc.- mówi pracownik. Do dyspozycji gości jest m.in. duże biurko, bezpłatny dostęp do szybkiego internetu, jadalnia i przestronna sypialnia. Na antresoli znajduje się natomiast elegancko urządzona sypialnia i prywatny gabinet.

Z kolei jak dowiedział się Super Biznes, sam apartament Prezydencki to 200 mkw., który przed remontem kosztował 20 tys. zł za noc.

Prezydencki apartament to dwie sypialnie i strefa relaksu z fortepianem

Apartament Prezydencki znajduje się na najwyższym, 43. piętrze Hotelu Marriott w Warszawie. Można w nim skorzystać z jadalni, oddzielnej kuchni, a także dużego salonu, w którym znalazło się miejsce na sofy, kino domowe i fortepian. To wszystko znajduje się na pierwszym piętrze dwupiętrowego apartamentu. Na kolejnym są dwie sypialnie i obszerna łazienka.

Jak dodał pracownik, z którym rozmawiał Super Biznes, jeszcze nie wiadomo jak będzie zaaranżowana ta przestrzeń po remoncie, którego zakończenie planowane jest na ten rok.

Szczegółów pobytu nie znamy - pracowników obowiązuje klauzula poufności.

Kto nocował w apartamencie prezydenckim hotelu Marriott?

Nocowali w nim m.in.: Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump, Michael Jackson czy Luciano Pavarotti.

Reprezentacyjny hotel w Warszawie

Marriott ma 523 pokoje, 16 sal konferencyjnych, fitness, saunę i basen, a także kilka restauracji. Zajmuje 20 pięter wieżowca u zbiegu Emilii Plater i Alej Jerozolimskich w Warszawie.

O ciekawostkach związanych z jego historią piszemy w Galerii.

