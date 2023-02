Joe Biden odwiedzi Polskę. Jakim majątkiem dysponuje prezydent USA?

Joe Biden w Polsce. Prezydent USA wygłosi przemówienie do Polaków

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden po raz kolejny przyleci do Polski. Będzie przebywał w Warszawie w dniach 20-22 lutego 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami, we wtorek 21 lutego 2023 roku wygłosi przemówienie do narodu polskiego - o godzinie 17.30 w Arkadach Kubickiego.

"Prezydent Biden wygłosi przemówienie o 17.30 we wtorek do narodu polskiego. Wszyscy są zaproszeni. Będzie to miało miejsce w Arkadach Kubickiego, w ogrodach Zamku Królewskiego" - poinformował ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński.

Joe Biden. Kim jest amerykański prezydent?

Joe Biden urodził się 20 listopada 1942 roku w Scranton w stanie Pensylwania. Jest to amerykański polityk, 46. prezydent Stanów Zjednoczonych, w latach 1973–2009 senator ze stanu Delaware, w latach 2009–2017 wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Podczas pełnienia funkcji senatora dojeżdżał ł do Kongresu Stanów Zjednoczonych z Delaware pociągiem.

Majątek prezydenta USA. Jakimi kwotami dysponuje Joe Biden?

Sam o sobie mawia "Middle class Joe" (Joe ze średniej klasy). Według danych amerykańskiego Forbesa wspólny majątek jego i jego małżonki Jill Biden wyceniany jest na 9 mln dolarów (dane na 2022 rok).

W jaki sposób zgromadził taką sumę? Jako senator (w latach 1973-2009) zarabiał od 42,5 tys. dol. rocznie (początki kariery politycznej) do 174 tys. dol. rocznie. Pełniąc funkcję wiceprezydenta zarabiał około 230 tys. dol. rocznie. Joe Biden zarabia również pokaźne kwoty na wystąpieniach i tantiemach z książek (ok. 8 mln. dol.).

Jak donosi Associated Press podstawowa stawka Bidena za wystąpienie to 100 tys. dol. Pracując jako wykładowca na Penn Bridge Center for Diplomacy and Global Egagement na Uniwersytecie w Pensylwanii zarobił 540 tys. dol.

Amerykański przywódca inwestuje w nieruchomości i papiery inwestycyjne

Analizując sprawozdania finansowe Joe Bidena można zauważyć, że większość zgromadzonych środków finansowych ulokowano w nieruchomościach.

"Dwa domy Bidenów w Delaware są warte łącznie 4 mln dol." - informuje Forbes. Dokładnie tyle samo posiadają w gotówce oraz papierach inwestycyjnych. Pensja prezydenta Stanów Zjednoczonych to około 400 tys. dolarów rocznie.

"Stany Zjednoczone przyznają także swojemu przywódcy zwrot kosztów w wysokości 50 tys. dol., jako rekompensatę wydatków związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych" - informuje Business Insider.

Sonda Czy wizyta Joe Bidena w Polsce to dobry pomysł? Tak Nie Nie wiem