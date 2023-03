W tych dużych miastach można znaleźć mieszkania za ok. 4 tys/mkw! Sprawdź gdzie!

Babciowe Tuska miażdży nowe 500 plus PiS! Mamy to czarno na białym

Mieszkania wciąż dobrem luksusowym

Na razie nic nie wskazuje na to, by spełniło się oczekiwanie wyraźnej korekty średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań. Tym bardziej, że w ubiegłym miesiącu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) złagodziła warunki oceny zdolności kredytowej potencjalnych nabywców mieszkań. Decyzję KNF można też odczytywać jako sygnał, że w najbliższych miesiącach bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest spadek inflacji, a w konsekwencji – stóp procentowych.

-Pierwsze dwa miesiące 2023 r. były dla deweloperów wyraźnie lepsze pod względem sprzedaży mieszkań niż analogiczny okres przed rokiem. I to mimo zapaści na rynku kredytów hipotecznych. Podwyżki stóp procentowych zdusiły popyt głównie ze strony tych, którzy kupują mieszkania za kredyt- wynika z analizy rynekpierwotny.pl

Wzięcie mają wciąż mieszkania i apartamenty budowane w atrakcyjnej lokalizacji i wysokim standardzie, na które mogą sobie pozwolić osoby zamożne, często nie potrzebujące wsparcia kredytowego.

Analitycy z rynekpierwotny.pl i gethome.pl znaleźli dwie lokalizacje na mapie Polski, gdzie ceny są szokująco niskie, tle cen w innych miastach.

Drogo, drożej, coraz drożej

Specjaliści z portalu nieruchomościowego wymieniają dwa miasta: Bytom i Wałbrzych gdzie cena za metr kwadratowy to ok. 4 tys./mkw. Oczywiście zawsze na cenę metra kwadratowego rzutuje przede wszystkim: lokalizacja mieszkania, standard budynku, połączenia komunikacyjne, odległość do szkół i przedszkoli czy bliskość centrum. To może tłumaczyć tak niskie ceny mieszkań w bądź co bądź tych dużych aglomeracjach.

Z danych rynek pierwotny.pl, wynika, że średnie ceny nowych mieszkań przekraczają już 10 tys. m./kw. Przykładowo ceny w Krakowie podobnie jak we Wrocławiu to średnio 12 tys., Warszawie 13 tys., Gdańsku 11 tys. zł.

Tymczasem w kontekście cen za metr kwadratowy nowych mieszkań warto wspomnieć, o rządowy programie "Kredyt 2 proc.", który może jeszcze bardziej nakręcić ceny mieszkań przez silny impuls propopytowy.

W ocenie Ministerstwa Finansów proponowane działania oddziałowujące bezpośrednio na popyt mogą stanowić zagrożenie dla wzrostu cen na rynku mieszkaniowym w krótkim okresie – przed odpowiednim dostosowaniem podaży mieszkań.

-Zainteresowanie może przekroczyć rządowe szacunki. W efekcie czego rządowi może zabraknąć środków na realizację programu, zwłaszcza że zgodnie z zapisami ustawy dopiero w latach 2024-27 przewidziana jest taka możliwość, że fala wniosków o preferencyjny kredyt może zostać zastopowana, gdy okaże się, że chętnych jest więcej niż środków zaplanowanych na dopłaty. Do tego czasu BGK nie będzie mógł wstrzymać przyjmowania wniosków o tani kredyt- informuje Bartosz Turek ekspert z HRE Investments.

Jak wylicza Turek, do końca tego roku rząd zakłada, że udzieli 10 tysięcy takich preferencyjnych kredytów, a do końca 2027 roku będzie ich 150-200 tysięcy.

Dla porównania w 2021 roku, kiedy kredyty mieszkaniowe były oprocentowane na około 2-3 proc., Polacy otrzymywali średnio po ponad 20 tysięcy kredytów miesięcznie. Z tego oczywiście tylko jakaś część (szacuje się, że około 1/3) hipotek wspierała osoby kupujące pierwsze w życiu mieszkanie.

Już te dane sugerują, że w bieżącym roku preferencyjnych kredytów może zostać udzielonych znacznie więcej niż wynika z rządowych szacunków -ocenia Turek.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.