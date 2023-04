W tych gminach kupisz węgiel powyżej limitu 3 ton na osobę. Jak dokonać zakupu?

Zakup węgla powyżej limitu 3 ton na osobę

"Węgiel, który ewentualnie zostałby w gminach, będzie mógł być sprzedany mieszkańcom tej gminy, albo gmin sąsiednich, nawet powyżej tego limitu trzech ton" - powiedział wiceminister w środę na konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, "to by odbywało się w ten sposób, że gminy, po zakończeniu sezonu szacują, ile tego węgla mają, ogłaszają się na BIP-e , że jest tyle węgla do sprzedania i mieszkańcy będą mogli przyjść i go po prostu kupić na przyszły sezon".

Jak mówił Rabenda, odpowiednimi zmianami legislacyjnymi, które pozwolą na wprowadzenie takiego rozwiązania, ma się zająć Sejm podczas trwającego właśnie posiedzenia. "Na tym posiedzeniu Sejmu będziemy kończyć proces legislacyjny zmian w ustawie" - wskazał.

Dodał, że Ministerstwo Aktywów Państwowych szacuje, że w gminach pozostał około jeden procent węgla z wolumenu, który został dostarczony dzięki ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne.

Węgiel rozprowadzony przy wsparciu samorządów. "16 mln ton"

Rabenda poinformował też, że do gospodarstw domowych przy wsparciu samorządów trafiło 2 mln 2 tys. ton węgla, a poza tym systemem, z wykorzystaniem samorządów, m.in. przez sklepy PGG, przeszło do gospodarstw domowych około 3 mln ton węgla.

Wiceminister podkreślił, że spółki Skarbu Państwa zaopatrzyły również "w znacznym stopniu, jeśli nie przygniatającej wielkości, spółki ciepłownicze".

"Jeśli chodzi o ilość węgla, który sprowadziliśmy w całym sezonie grzewczym od początku wejścia powiedzmy sankcji czy od poprzedniego roku, to w sumie to będzie, jeśli dobrze pamiętam, ok. 16 mln ton. Ale tu mówimy o całym węglu, który był dla wszystkich segmentów - dla gospodarstw domowych, dla ciepłownictwa, dla energetyki, dla przedsiębiorstw, dla przemysłu" – przekazał.

Powrót do starych mechanizmów rynkowych i kwestia uniezależnienia od Rosji

Rabenda zapowiedział, że w ramach podsumowania całego przedsięwzięcia związanego z importem i dystrybucją węgla powstaje raport. Będzie on dodatkowo wyposażony w rekomendacje dotyczące postępowania w razie ponowienia się kryzysu lub wystąpienia innego rodzaju trudności na rynku.

"Udało się stworzyć system, który nas uniezależnia pod względem węgla dla gospodarstw domowych z kierunku rosyjskiego. I można śmiało powiedzieć, że jesteśmy gotowi na to i ja wierzę, że tak będzie, że tego węgla z Rosji nawet, jeśli sankcje zostaną w jakiejś perspektywie zniesione, to w Polsce go nie będzie musiało być" – powiedział wiceminister.

"Wracamy do tych mechanizmów rynkowych. Oczywiście całą sytuację będziemy dalej monitorować. Jeśli będą występowały trudności, to mamy swoje praktyki, mamy różnego rodzaju możliwości, będziemy je stosować. Ale sklep Polskiej Grupy Górniczej, który wcześniej funkcjonował, który można powiedzieć zamknęliśmy na ten czas dystrybucji przez samorządy, będzie na nowo otwarty (...) Nasi importerzy też będą prowadzić dalej tę działalność handlową, także chcemy już podjąć konkretne działania, które spowodują, że będzie można ten węgiel gromadzić na przyszły sezon" – podsumował wiceminister.

Ustawa o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zakłada, że mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Sprzedawcom tego węgla przysługują rekompensaty, których maksymalny limit na 2023 r. ustalono na 4,9 mld zł.

Gospodarstwo domowe ma prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w 2022 r. oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy składają do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie jest dostępne dla osób uprawnionych do dodatku węglowego. Uprawnione do sprzedaży gminom z przeznaczeniem do zakupu preferencyjnego są: Polska Grupa Górnicza, PGE Paliwa, Węglokoks i Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.

