W tych Lidlach ludzie wyciągnęli już 100 tys. zł! Wkrótce w każdym dużym sklepie

System kaucyjny w Polsce

Przepisy wchodzące w życie od początku 2025 roku to wymóg unijnej dyrektywy plastikowej. Celem jest zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, szkła i metalu. System kaucyjny zobowiązuje sklepy o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych do odbierania pustych opakowań, które dostarczać będą klienci. W ten sposób każdy będzie mógł odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję.

Butelkomaty w Lidlu

Lidl jest jedną z sieci, które już wprowadzają zmiany związane z systemem kaucyjnym. Sieć już wstawiła 21 butelkomatów w swoich sklepach, głównie w Poznaniu i okolicach. Z danych podanych przez Lidl wynika, że do grudnia 2023 dokonano wymiany ponad 2 mln butelek na vouchery z pieniędzmi. Za każdą butelkę można dostać 5 groszy na zakupy, co oznacza, że klienci w voucherach wyciągnęli już 100 tys. zł z butelkomatów. Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska w rozmowie z Portalem Spożywczym powiedziała - Aby przetestować system kaucyjny, udostępniliśmy naszym klientom butelkomaty, do których mogą zwrócić plastikową butelkę i otrzymać za to kupon rabatowy na 5 groszy.

System kaucyjny - duże wyzwania dla sieci handlowych

Lidl podaje, że największym z wyzwań, które stoi przed branżą, to krótki czas, jaki jest na przygotowanie się do wdrożenia systemu kaucyjnego. Dlatego też sieci spieszą się z wdrażaniem zmian, które obowiązywać będą od początku 2025 roku. Dlatego sieci już dziś testują nowe rozwiązania. Największym wyzwaniem jest obsługa techniczna i logistyczna, jakiej wymaga sprzęt i system zaangażowany do wypełniania wymogów systemu kaucyjnego. - Naszym celem jest poznanie systemu kaucyjnego od strony operacyjnej. Przede wszystkim zależy nam na sprawdzeniu obsługi maszyn, zapotrzebowania na miejsce w sklepie, logistyki odbioru odpadów, rozwiązań IT, a także czasu i zakresu przebudowy sklepów czy serwisu recyklomatów - mówi przedstawicielka Lidl Polska.

