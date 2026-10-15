W tych regionach Polski tankowanie kosztuje najmniej. Paradoks na Podlasiu

Ceny paliw w Polsce znów wzrosły: benzyna 95 kosztuje średnio 6,97 zł/l (+18 gr), a diesel 7,98 zł/l (+20 gr) w ciągu ostatniego tygodnia.

Mimo rządowych pakietów i dziennych limitów, paliwa drożeją przez wzrost cen ropy na światowych giełdach, co podnosi również pułapy cen maksymalnych.

Sprawdź, gdzie zatankujesz najtaniej: benzyna 95 jest najkorzystniejsza w Wielkopolsce (6,92 zł/l), a diesel w Podlaskiem (7,95 zł/l).

Najdroższe paliwo znajdziesz m.in. w woj. podlaskim i świętokrzyskim dla benzyny 95 (7,06 zł/l) oraz mazowieckim, śląskim i małopolskim dla diesla (7,99 zł/l).

Nowe, wyższe ceny paliw w Polsce. Ile kosztuje benzyna i diesel?

Ostatnie dni przyniosły kolejną falę podwyżek cen na stacjach benzynowych w całej Polsce. Mimo że rząd Donalda Tuska próbuje hamować wzrosty za pomocą pakietu CPN i codziennie ogłaszanych cen maksymalnych, rzeczywistość na pylonach jest bolesna.

W ciągu ostatniego tygodnia średnia ogólnopolska cena 95-oktanowej benzyny E10 wzrosła o 18 groszy i wynosi obecnie 6,97 zł za litr. Jeszcze dotkliwiej podwyżkę odczują właściciele diesli. Olej napędowy podrożał średnio o 20 groszy, a jego litr kosztuje już przeciętnie 7,98 zł. Podrożał także autogaz – o 14 groszy, do poziomu 3,39 zł za litr. To dane, które pokazują, że uspokojenie na rynku, na które wielu liczyło, na razie nie nadeszło.

Dlaczego paliwo drożeje mimo rządowych limitów?

Wielu kierowców zastanawia się, dlaczego ceny na stacjach rosną, skoro minister energii Krzysztof Kowalski codziennie ustala maksymalne stawki, których stacje nie mogą przekroczyć. Odpowiedź jest prosta, choć niezbyt pocieszająca: wszystko przez sytuację na światowych giełdach.

Wzrost cen ropy na światowych rynkach spowodował, że ceny paliw na stacjach, dostosowywane do maksymalnych, ustalanych przez ministra energii Krzysztofa Kowalskiego, wyraźnie poszły w górę. Rządowe limity nie są stałą, sztywną barierą, ale widełkami, które same przesuwają się w górę, gdy rosną ceny w hurcie. Przykładowo, w środę limit dla benzyny 95 wynosił 7,11 zł, a w czwartek już 7,01 zł. Dla diesla te wartości to odpowiednio 7,98 zł i 8,05 zł. Oznacza to, że choć stacje nie mogą dowolnie windować cen, to i tak muszą podążać za rynkowymi trendami.

Gdzie w Polsce zatankujesz najtaniej, a gdzie najdrożej?

Różnice w cenach paliw między poszczególnymi województwami potrafią być naprawdę spore. Jeśli planujesz dłuższą podróż, warto sprawdzić, gdzie opłaca się zatankować do pełna. Na podstawie dostępnych danych, oto jak wygląda aktualna mapa cen w Polsce.

W tych regionach jest najtańsza benzyna 95 (średnio 6,92 zł/l):

województwo wielkopolskie

W tych regionach jest najdroższa benzyna 95 (średnio 7,06 zł/l):

województwo podlaskie

województwo świętokrzyskie

W tych regionach jest najtańszy olej napędowy (średnio 7,95 zł/l):

województwo podlaskie

W tych regionach jest najdroższy olej napędowy (średnio 7,99 zł/l):

województwo mazowieckie

województwo śląskie

województwo małopolskie

Jeśli chodzi o autogaz, najkorzystniejsze ceny (3,33 zł/l) obowiązują na Górnym Śląsku oraz na Kujawach i Pomorzu. Najdrożej jest natomiast w województwie świętokrzyskim, gdzie za litr LPG trzeba zapłacić 3,53 zł.

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