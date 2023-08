i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator W przypadku kredytu mieszkaniowego dla młodych terminy zależą przede wszystkim od zapisów ustawy, ale i ustaleń banków.

Kredyt na mieszkanie

W tym banku nie dostaniesz Bezpiecznego kredytu 2 procent

W ramach programu "Pierwsze mieszkanie", "Bezpieczny kredyt 2 proc." został uruchomiony 3 lipca, stanowiąc szansę dla wielu Polaków na posiadanie własnego "M". Rządowe dopłaty do rat stanowią wsparcie, które przyciąga uwagę kolejnych banków, które sukcesywnie włączają program do swojej oferty. Niestety, jedna instytucja już wyraziła stanowcze "nie" dla "Bezpiecznego kredytu". Wzrost stóp procentowych znacząco ograniczył zdolność kredytową wielu Polaków, co skutkowało koniecznością rezygnacji z marzeń o własnym mieszkaniu.