Polacy w wolnym czasie głównie oglądają telewizję (47,6%) lub seriale (45,5%), przeglądają strony internetowe (51,7%), czy rozmawiają na komunikatorach (18,2%). Są to działania odtwórcze, nieangażujące procesów zapamiętywania czy myślenia. Paradoksalnie, technologia, która często kojarzona jest z biernym spędzaniem czasu, może okazać się pomocna w treningu umysłu. Już co drugi Polak aktywnie korzysta z tabletu, a niewykluczone, że odsetek ten wzrośnie. Jak technologia może wspierać trening umysłu i przyczynić się do zachowania jego bystrości na długie lata?Regularne ćwiczenia intelektualne są kluczowym elementem w utrzymaniu zdrowia mózgu. Podobnie jak mięśnie, które potrzebują aktywności, aby nie zaniknąć i rosnąć w siłę, tak nasze szare komórki wymagają regularnej gimnastyki, aby pozostać sprawnymi i zdrowymi. Aż 33,5% uczestników badania wskazało, że w ostatnim roku nie nauczyło się niczego nowego! Działania, które stymulują mózg – takie jak nauka nowych umiejętności, deklaruje co piąty respondent (20,6%), rozwiązywanie zagadek logicznych co trzeci (33,3%), a czytanie książek i artykułów – 43,9%.

Co ciekawe, z badania wynika, że czyta dużo więcej kobiet (54%) niż mężczyzn (32,8%). Wszystkie te aktywności mogą przyczynić się do poprawy pamięci, koncentracji i ogólnej sprawności umysłowej, zatem warto włączyć je do naszej codziennej rutyny.Nasz mózg to główne centrum zarządzania naszym organizmem - kontroluje on wszystkie procesy, zarówno te fizyczne, jak i poznawcze czy emocjonalne, wpływając na takie funkcje jak oddychanie czy bicie serca, ale też na nasz nastrój czy zdolność radzenia sobie ze stresem. Gdy nasz mózg działa prawidłowo, pomaga nam utrzymać równowagę: zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Jednak zakłócenia w jego pracy, spowodowane np. przewlekłym stresem czy brakiem snu, mogą pogorszyć nasze samopoczucie. Dlatego dbanie o zdrowie mózgu – poprzez odpowiednią dietę, sen, aktywność fizyczną i relaks, a także uczenie się nowych rzeczy – jest kluczowe dla naszego ogólnego dobrostanu – mówi Daria Łukowska, dietetyczka i edukatorka zdrowotna.

Technologia jako narzędzie do stymulacji umysłu

Zmiana proporcji i wykształcenie dobrych nawyków, które zaprocentują w przyszłości, może wydawać się skomplikowanym zadaniem. Jednak nie musi to być nużący i męczący proces. W rzeczywistości, rozwijanie umysłu może być zabawne i satysfakcjonujące, jeśli podejdziemy do tego z odpowiednią kreatywnością.

- Neuroplastyczność to zdolność mózgu do przystosowywania się do zmieniających się warunków środowiskowych. Pod wpływm różnych bodźców dochodzi do tworzenia się nowych połączeń neuronowych, ich utrwalania lub modyfikacji. Dzięki temu nasz mózg może elastycznie reagować na nasze doświadczenia czy naukę. Regularne praktyki wspierające kreatywność, jak zdobywanie nowych umiejętności, oraz działania sprzyjające dobrostanowi, takie jak medytacja czy aktywność fizyczna, stymulują neuroplastyczność, a to z kolei przekłada się na poprawę zdrowia psychicznego i ogólnego samopoczucia – dodaje Łukowska.

Wiele gier i zabaw online oferuje możliwość stymulacji umysłu poprzez pracę twórczą, odtwórczą i łatwiejsze zapamiętywanie. Gry logiczne, krzyżówki, puzzle, czy malowanie i rysowanie – wszystko to są aktywności, które mogą pomóc w ćwiczeniu mózgu i jednocześnie dostarczyć nam rozrywki. Nawet proste czynności, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niezwiązane z treningiem umysłu, takie jak czytanie książek czy nauka nowego języka, mogą znacząco przyczynić się do poprawy naszych funkcji poznawczych. Czytanie książek angażuje nasz mózg w proces interpretacji tekstu, analizy fabuły i postaci, a także stymuluje naszą wyobraźnię. To nie tylko rozrywka, ale także forma ćwiczenia dla naszego mózgu, która pomaga poprawić koncentrację, pamięć i zdolności analityczne. Podobnie, nauka nowego języka to nie tylko praktyczna umiejętność, ale także intensywny trening dla mózgu. Wymaga od nas zapamiętywania nowych słów, zasad gramatycznych i struktur zdań, co stymuluje różne obszary mózgu i pomaga poprawić naszą pamięć i zdolności poznawcze.

Kluczem jest chęć do nauki i rozwijania się. Aż 9,3% ankietowanych uważa, że w ogóle nie dba o swój mózg. To niepokojące, ponieważ brak stymulacji umysłowej może prowadzić do spadku funkcji poznawczych. A dzięki technologii, mamy teraz więcej narzędzi i zasobów do dyspozycji niż kiedykolwiek wcześniej. Wirtualny świat oferuje nieskończone możliwości dla rozwoju umysłowego. Wszystko, co potrzebujemy, to chęci do nauki – resztę zapewni nam technologia.

– Technologia, którą tworzymy w Huawei, ma na celu nie tylko ułatwienie codziennego życia, ale również wspieranie zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników. Nasze najnowsze badanie pokazuje, że 36,4% respondentów korzysta z gier logicznych i strategicznych na tablecie, a 29,4% wykorzystuje go do nauki języków obcych. To dowód na to, że urządzenia te są nie tylko narzędziami rozrywki, ale także platformami edukacyjnymi i umysłowymi – mówi Dorota Rakowska, szefowa marketingu w Huawei CBG Polska.

– Co więcej, 25,7% osób w trosce o swój mózg wykorzystuje tablet do kursów i szkoleń online, a 13,5 % maluje lub szkicuje na nim. Matowe ekrany naszych tabletów doskonale nadają się do użytku na zewnątrz, ponieważ nie odbijają światła, co pozwala na spędzanie większej ilości czasu w naturze i na słońcu. A to jak wiemy dobrze wpływa na nasze samopoczucie i wspiera nasz dobrostan – dodaje.

Zrozumienie jak mózg wpływa na nasze samopoczucie pozwala lepiej zadbać o siebie w całościowym ujęciu. Dzięki stymulacji mózgu i wprowadzeniu odpowiednich nawyków, np. przy pomocy technologii, możemy świadomie wprowadzać zmiany, które wspierają nasz mózg i tym samym nasze zdrowie psychiczne. W końcu zdrowy mózg to fundament zdrowego umysłu i ciała.