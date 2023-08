W zimę kolejne uderzenie inflacji? Wszystko przez rachunki za prąd

Budżet na 2024 rok... bez tarczy antyinflacyjnej? Co na to rząd?

Obecnie, mimo że Unia Europejska zgromadziła wyjątkowo duże rezerwy gazu na zbliżającą się zimę, nie ma pewności co do cen energii na rok 2024. Istnieją dwie główne przyczyny tej niepewności. Po pierwsze, widoczna jest duża zmienność cen surowców energetycznych. Po drugie, istnieje ryzyko nagłych wzrostów cen w okresie zimowym. Te warunki nie przysługują korzystnemu otoczeniu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek energetyczny pozostaje nadzwyczaj wrażliwy na wszelkie zaburzenia, co skutkuje kontynuującym się ryzykiem nagłego wzrostu cen energii w Polsce oraz Europie.

Zdaniem "Rzeczpospolitej", dopiero w obecnym roku mogą pojawić się symptomy kryzysu energetycznego. W poprzednim okresie łagodna zima, wsparcie rządowe oraz znaczący spadek zużycia gazu o 16-17% ograniczyły skutki kryzysu energetycznego. Teraz jednak gaz ponownie zyskuje na znaczeniu, również jako surowiec w produkcji energii elektrycznej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne raportują, że produkcja energii z gazu do końca lipca zwiększyła się o blisko 27% w porównaniu do roku poprzedniego.

Obecna maksymalna cena ustawowa dla małych i średnich firm wynosi 693 złotych za megawatogodzinę. Ciekawostką jest, że kontrakty terminowe na dostawy energii na rok 2024 wyceniają ją na takim samym poziomie. Analitycy przewidują, że w 2024 roku ceny te powinny wrócić do wzrostu jednocyfrowego, zbliżonego do zmian na rynku hurtowym, choć nie bez pewnego ryzyka na stronę wzrostu. To ryzyko wynika z ogromnych potrzeb inwestycyjnych zarówno w sektorze elektroenergetycznym, jak i w infrastrukturze przesyłowej i dystrybucyjnej.

Analitycy podkreślają, że obecnie ceny są niższe niż przed rokiem, choć rośnie popyt na energię na rynku natychmiastowym, zaś spada popyt na dostawy z rocznym wyprzedzeniem. Z tego powodu wzrasta znaczenie kontraktów, których ceny stają się trudne do prognozowania. Kluczowym elementem wpływającym na ceny energii będzie również decyzja dotycząca ewentualnego zamrożenia cen dla małych i średnich firm, choć na chwilę obecną taka decyzja nie została jeszcze podjęta.

