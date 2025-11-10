W życie wchodzi obowiązek ubezpieczenia OC na drony! Sprawdź czy ciebie dotyczy

Od 13 listopada 2025 r. wchodzi w życie obowiązek ubezpieczenia OC dla operatorów dronów ważących od 250 gramów do 20 kg.

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC będzie skutkował karą w wysokości 4000 zł.

Polisa OC musi zostać zawarta najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie lotów.

Kontrolę spełnienia obowiązku posiadania polisy OC mogą prowadzić Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa czy ABW.

Obowiązkowe OC na drony już w listopadzie!

13 listopada 2025 roku, wchodzi w życie nowelizacja prawa lotniczego, która nakłada na operatorów dronów o masie od 250 gramów do 20 kg obowiązek posiadania polisy OC. Niezależnie od tego, czy używasz drona do zabawy, fotografii, filmowania, czy w celach komercyjnych, musisz spełnić ten wymóg, aby uniknąć konsekwencji finansowych. Brak ubezpieczenia może skutkować karą w wysokości 4000 zł.

Celem nowych regulacji jest przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej oraz zapewnienie ochrony osobom trzecim. Wraz z rosnącą popularnością dronów, ryzyko związane z ich użytkowaniem również wzrasta. Jeszcze we wrześniu 2025 roku, liczba zarejestrowanych operatorów dronów w Polsce przekroczyła 400 tysięcy. Obowiązkowe ubezpieczenie OC ma na celu zabezpieczenie finansowe w przypadku, gdy dron spowoduje szkody, takie jak uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.

Dostosowanie się do unijnego prawa

Nowelizacja Prawa lotniczego ma również na celu ujednolicenie krajowych przepisów z regulacjami unijnymi. Kara za brak OC ma wynosić 4000 zł i być nakładane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Dronem bez ważnego ubezpieczenia nie można latać, a kontrolę spełnienia tego obowiązku mogą prowadzić różne służby, w tym Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa czy ABW.

W praktyce, podczas rutynowych kontroli lub w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, operator drona może zostać poproszony o okazanie potwierdzenia posiadania aktualnej polisy OC. Dlatego warto zawsze mieć przy sobie dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia. Urząd Lotnictwa Cywilnego będzie nakładał kary na podstawie dokumentacji przekazywanej przez odpowiednie służby.

Przy wybieraniu ubezpieczenia OC na drona warto sprawdzić jaki jest zakres terytorialny ochrony, oraz jakie kategorie dotyczą doświadczenia i jaka jest suma gwarancyjna. Na polskim rynku niewiele firm oferuje ubezpieczenia dla operatorów dronów - takie można kupić np. u Compensy, PZU, Wiener czy Allianz.

