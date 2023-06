Wakacje kredytowe przedłużone? Premier Morawiecki daje nadzieję kredytobiorcom

Będą dłuższe wakacje kredytowe? Mateusz Morawiecki ujawnia

O wakacjach kredytowych Mateusz Morawiecki mówił przy okazji wywiadu dla "Wprost". Zapytany o to, czy 500 plus, albo 800 plus nie powinny być z kryterium dochodowy odparł, że nie ma obowiązku jego pobierania i sam z niego zrezygnował ze względu na dobrą sytuację finansową. Dodał jednak, że kryterium mogłoby być przy przedłużonych wakacjach kredytowych.

- Pobieranie 500 plus nie jest obowiązkiem. Sam ze względu na swoją sytuację finansową zrezygnowałem z 500 plus. A jeśli już mówimy o kryteriach dochodowych, to rozważamy przedłużenie wakacji kredytowych o kolejne pół roku lub nawet o rok. Jednak jeśli się na to zdecydujemy, to myślimy w tym przypadku właśnie o zastosowaniu kryterium dochodowego - powiedział Morawiecki dla Wprost.

Morawiecki o planach na poprawę mieszkalnictwa w Polsce

Mateusz Morawiecki chwalił się również, że w tym roku oddano do użytku rekordową mieszkań, a ostatni raz takie wyniki były w trakcie rządów Edwarda Gierka. Podkreślał, że było to 240 tys., a za rządów poprzedników PiS 140 tys. Premier RP dodał jednak, że obecny wynik jest niewątpliwie sukcesem, ale "nie jest wystarczający".

Dlatego Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wprowadzony będzie kredyt preferencyjny dla młodych na 2 proc. bez ryzyka zwiększenia oprocentowania, na stałej stopie. W planach jest również uwolnienie gruntów pod budowę nowych mieszkań, gminy miałyby obowiązek udostępniać ziemię pod nowe lokale, co miałoby zwiększyć podaż danych.

Pieniądze to nie wszystko Paweł Wojciechowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.