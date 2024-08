Wakacyjny raj bez paszportu. Ulubiony kierunek Polaków otwarty na turystów

Wakacje w Tunezji

Osoby, które planują wyjazd do Tunezji mogą liczyć się ze zmianami na lotniskach. Dlaczego? Jak podaje "Rzeczpospolita", polskie biura podróży otrzymały komunikat od Tunezyjskiego Urzędu do Spraw Turystyki, w którym to informuje się, że turyści z Unii Europejskiej wyjeżdżający do Tunezji z biurem podróży (muszą mieć wykupione noclegi i bilety lotnicze w obie strony), mogą podróżować do tego kraju bez paszportów. Wjazd do kraju odbywa się na podstawie dowodów osobistych. Zasada taka ma obowiązywać do końca 2024 roku. Jak podaje dziennik, biura podróży nie wiedziały o takich zasadach i informowały swoich klientów o konieczności posiada paszportu ważnego co najmniej jeszcze trzy miesiące. W związku z tym pewnie straciły pewną grupę potencjalnych klientów. Na szczęście chociaż na koniec sezonu wakacyjnego sprawa okazała się jasna. Zatem lecąc na wczasy do Tunezji nie trzeba mieć ważnego paszportu, wystarczy tylko dowód osobisty.

Polacy jadą na all inclusive

"Rzeczpospolita" podkreśla, że w 2023 roku Tunezję odwiedziło 8,8 miliona turystów z zagranicy. Tunezyjski Urząd ds. Turystyki (ONTT) szacuje, że w 2024 roku gości będzie 9,6 miliona. Do końca czerwca podróżnych było 4 miliony, o 6 procent więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Co ciekawe, aż 213 tysięcy osób wyleciało do Tunezji z Polski i to 106 procent więcej niż rok wcześniej. Polacy zajęli trzecie miejsce wśród nacji europejskich, z których najchętniej latają turyści do Tunezji. W 2024 roku za tygodniowy pobyt w Tunezji typu all inclusive organizowany przez biuro podróży trzeba zapłacić około 2 tys. zł od osoby. Zaś rezerwując wczasy w Tunezji już na 2025 roku można liczyć na ceny rzędu 1,8 tys. zł. Jednak planując wyjazd na przyszły rok, warto rozważyć wyrobienie do tego czasu paszportu, gdyż nie wiadomo, czy wciąż będą obowiązywać obecne zasady dotyczące podróżowania na podstawi dowodu osobistego dla obywateli krajów Unii Europejskiej.