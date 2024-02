Walentynki 2024. Oni zarobią na zakochanych 240 zł na godzinę!

– Walentynki to święto, które jedni kochają, inni nienawidzą, a jeszcze inni ignorują. Biznes za to co roku konsekwentnie przygotowuje się na ten dzień, proponując nam walentynkowe serca, czerwone róże, balony czy czekoladki. W tym czasie obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, którzy mają co robić już na kilka tygodni przed walentynkami, a oddech łapią dopiero po 14 lutego. Oprócz handlu, w tym okresie zwiększony ruch notują usługi – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Kto najwięcej zarobi na zakochanych?

Przygotowania do Walentynek zakochani zaczynają od wybierania prezentów dla swoich ukochanych. W obecnych czasach coraz częściej tego rodzaju zakupy są realizowane online, co zwiększa zapotrzebowanie na usługi kurierskie. Kurierzy, obsługujący przesyłki związane z prezentami walentynkowymi, mogą teraz liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 22,5 do 25,6 zł netto za godzinę pracy, co stanowi około 12 proc. wzrostu w porównaniu do zeszłorocznych stawek. Znaczący wzrost zamówień zazwyczaj następuje 14 lutego, kiedy to zakochani często wysyłają kwiaty. Pracownicy kwiaciarni również odnotowują wzrost zamówień w okresie walentynek. Właściciele tych miejsc zauważają podwyższone zyski, a pracownicy kwiaciarni mogą teraz oczekiwać wynagrodzenia kształtującego się wokół kwoty minimalnej, czyli ok. 22 zł netto za godzinę pracy. Ponadto, z okazji zwiększonego obrotu w kwiaciarni, pracownikom mogą przysługiwać dodatkowe premie.

Przed romantycznym spotkaniem z ukochaną osobą trzeba się przygotować. Dla tych, którzy pragną prezentować się wyjątkowo, często oznacza to wizytę w salonie kosmetycznym. Fryzjerzy i makijażyści mogą teraz liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 25,2 do nawet 120 zł netto za godzinę pracy, w zależności od lokalizacji – od mniejszych miejscowości po największe miasta, takie jak Warszawa.

Po przygotowaniach nadszedł czas na wspólne spotkanie i delektowanie się czasem spędzonym razem, co zakochane pary wykorzystują na różnorodne sposoby. Jednym z najpopularniejszych sposobów na walentynki jest romantyczna kolacja. Restauracje są wtedy oblegane, co skutkuje okresowym zwiększeniem zatrudnienia przez pracodawców, którzy starają się sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Osoby poszukujące pracy, zwłaszcza w obszarze pomocy kuchennej, mogą teraz liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 22 do 23,5 zł netto za godzinę. Kelnerzy z kolei mogą spodziewać się zarobków od 22 do 28 zł netto za godzinę, a do tego dochodzą napiwki, które w Walentynki mogą znacząco przewyższyć codzienne zarobki. Zakochani zamiast wizyty w restauracji mogą zdecydować się też na wspólny masaż czy wizytę w SPA. Tego typu miejsca w walentynki nie narzekają na brak klientów. Masażystki i masażyści mogą liczyć na stawkę od 25 do nawet 240 zł netto za godzinę.

