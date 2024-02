Walentynki 2024. Szalone promocje last minute w Lidlu

Walentynki w Lidlu – bukiety w promocji

Od wtorku, 13 lutego, w ofercie sklepów Lidl będzie można znaleźć kwiaty, które wyrażą więcej niż tysiąc słów. W promocyjnej cenie, klienci sieci kupią bukiet czerwonych róż za jedyne 9,99 zł/13 szt. lub jedną różę premium o wysokości ok. 50 cm za 5,99 zł/1 szt. Oprócz nich także bukiet kolorowych róż (29,99 zł/1 bukiet), wersję ekskluzywną (29,99 zł/1 bukiet) z różnymi gatunkami kwiatów oraz bukiet czerwonych lub różowych gerber w cenie 12,99 zł/10 szt. Tulipany można kupić w wyjątkowej promocji – bukiet polskich tulipanów będzie można dostać 23 proc. taniej, w cenie 9,99 zł /7 szt. Natomiast użytkownicy aplikacji Lidl Plus kupią je nawet 40 proc. taniej – 7,77 zł/7 szt . Ale to jeszcze nie koniec! Z 25-procentową obniżką będzie można dostać bukiet z 15 tulipanów w cenie 19,99 zł/1 bukiet.

Mega promocje na słodkości

Z okazji Dnia Zakochanych, Ptasie Mleczko w Lidlu jest dostępne w supercenie – tylko 10,99 zł/340 g/1 opak. Natomiast wszystkie praliny marki Ferrero Rocher oraz Raffaello można kupować podwójnie. A dlaczego? Ponieważ za drugi, tańszy produkt, zapłacimy tylko 1 zł. Lidl proponuje też promocje na wybrane praliny do 40 proc. taniej.

Domowe spa w Lidlu

Walentynki to doskonały moment, aby stworzyć wyjątkową atmosferę relaksu i bliskości, a domowe spa może być idealnym pomysłem na wspólne celebrowanie miłości. Dlatego, do soboty, w sklepach Lidl wszystkie kremy do twarzy marki Eveline będzie można kupić w super promocji – drugi, tańszy lub w tej samej cenie produkt aż 60 proc. taniej! Na tej samej zasadzie będzie można kupić wszystkie kosmetyki marki Garnier, ale w tym przypadku promocja na drugi produkt wynosi 50 proc.. Natomiast dla wszystkich miłośników zapachów, Lidl Polska przygotował specjalną ofertę – woda perfumowana dla kobiet lub dla mężczyzn będzie dostępna w cenie 10,99 zł /75 ml/1 opak., gdy kupimy dwa produkty!

