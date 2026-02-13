Co znajdziesz w walentynkowej ofercie Biedronki:

Polskie tulipany od 9,99 zł za 9 sztuk i róże premium z rabatem minimum 25 proc.

Drugi zestaw sushi 60 proc. taniej – idealna propozycja na romantyczną kolację w domu

Owoce w opakowaniach-sercach, ciasta premium i jabłka z napisem „I LOVE YOU”

Akcje promocyjne na czekolady marek Raffaello, Merci, Milka i Ptasie Mleczko w systemie 1+1 lub 2+1 gratis

Tulipany i róże w Biedronce – ceny i rabaty na Walentynki

Sieć Biedronka od 13 do 14 lutego oferuje promocje na świeże kwiaty. Polskie tulipany w mniejszych bukietach (9 sztuk) kosztują 9,99 zł przy zakupie dwóch wiązanek z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Większe bukiety liczące 14 sztuk dostępne są w cenie 19,99 zł.

Miłośnicy róż mogą skorzystać z rabatu minimum 25 proc. na wszystkie bukiety. Róże premium (10 sztuk) wyceniono na 15,99 zł, standardowe wiązanki dziewięcioróżowe na 14,99 zł, a pojedyncze róże na 5,99 zł. Najkorzystniejsza oferta to bukiety 11-sztukowe za 7,79 zł – to rabat aż 80 proc., ale tylko przy zakupie dwóch bukietów jednocześnie.

W ofercie znajdują się także bukiety prezentowe: w ratanie za 29,99 zł oraz bukiet premium o wysokości 50 cm w cenie 39,99 zł.

Sushi, słodycze i ciasta – co jeszcze w promocji walentynkowej?

Biedronka przygotowała także propozycje na wspólną kolację. Wszystkie zestawy sushi objęte są promocją – drugi produkt 60 proc. taniej. Podobna akcja dotyczy kaw Jacobs oraz lodów Jak Dawniej (drugi produkt za 1 zł).

W walentynkowym asortymencie pojawią się ciasta premium: kostka kajmakowa za 22,99 zł, torcik czekoladowy E.Wedel w cenie 27,99 zł i ciasto Balladyna za 26,99 zł. Sieć przygotowała też owoce w opakowaniach w kształcie serca – maliny i borówki za 11,99 zł oraz truskawki w cenie 9,99 zł.

Wśród słodyczy dostępne będą limitowane edycje czekolad marek Ptasie Mleczko, Raffaello, Merci i Milka w akcjach 1+1 gratis lub 2+1 gratis. W ofercie znajdą się także jabłka z napisem „I LOVE YOU" za 2,99 zł i walentynkowy kokos ze słomką w supercenie 6,99 zł.

Karta Moja Biedronka kluczem do dodatkowych rabatów

Większość walentynkowych promocji wymaga posiadania karty lub aplikacji Moja Biedronka. Bez nich ceny produktów będą wyższe. System lojalnościowy sieci pozwala także zbierać punkty za zakupy i wymieniać je na vouchery do wykorzystania w kolejnych transakcjach.

Przygotowaliśmy dla klientów Biedronki propozycje, które pozwalają powiedzieć „jesteś dla mnie ważny" w sposób prosty, piękny i dostępny dla każdego

– mówi Artur Malesiński, starszy kupiec odpowiedzialny za ofertę kwiatów w sieci Biedronka.

Walentynkowa oferta w Biedronce obowiązuje od 13 lutego. Część promocji dostępna jest tylko przez weekend, inne trwają przez cały tydzień walentynkowy.