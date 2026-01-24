Nowa oferta Lidla to pościele Livarno z mikrowłókna satynowego (od 24,99 zł) oraz bawełniane (od 39,99 zł), dostępne w różnych rozmiarach.

Dostępne będą również prześcieradła dżersejowe z bawełną (od 15,99 zł) i koc Livarno (19,99 zł), a także kołdry i poduszki Wendre dla alergików.

W ofercie znajdą się piżamy dla całej rodziny (od 19,99 zł) wykonane z naturalnych materiałów.

Od 26 do 31 stycznia możesz skorzystać z promocji 50% taniej na drugi, tańszy produkt (pościel, prześcieradła, piżamy) po aktywacji kuponu w aplikacji.

Pościel Livarno – elegancja i funkcjonalność w sypialni

W nowej ofercie Lidla wyróżniają się pościele z mikrowłókna satynowego Livarno, które łączą estetykę z wygodą. Warianty w różnych rozmiarach pozwalają dopasować zestaw do łóżka jednoosobowego, dwuosobowego i większych kołder. Ceny startują od 24,99 zł/zestaw, a część produktów będzie dostępna także online na lidl.pl.

Dla osób, które chcą wprowadzić romantyczny detal do wnętrza, przygotowano białą pościel z bawełny renforcé Livarno home w czerwone serduszka. To propozycja w 100% z bawełny, w trzech wariantach rozmiarowych, w cenach od 39,99 zł/zestaw.

Prześcieradła dżersejowe i koc – miękkość na co dzień

Komfort snu budują też dobrze dopasowane prześcieradła. W Lidlu pojawią się prześcieradła dżersejowe z bawełną i gumką Livarno, które stabilnie trzymają się materaca i ułatwiają codzienne ścielenie łóżka. Do wyboru będą rozmiary m.in. 90–100 × 200 cm za 15,99 zł/szt. oraz większe warianty do 200 × 200 cm za 26,99 zł/szt.

Wieczorną rutynę może dopełnić koc 150 × 200 cm Livarno, dostępny w promocji 10 zł taniej – za 19,99 zł/szt. W klimatycznych aranżacjach sprawdzą się też dekoracyjne poduszki w kształcie serca Livarno w cenie 19,99 zł/szt.

Kołdry i poduszki Wendre – opcja dla alergików i wrażliwej skóry

W ofercie znajdą się także produkty marki Wendre, które mają być szczególnie atrakcyjne dla osób z alergiami oraz wrażliwą skórą. Kołdry Färgik Wendre dostępne będą w rozmiarach 160 × 200 cm za 54,99 zł/szt. oraz 220 × 200 cm za 69,99 zł/szt. Do kompletu można dobrać poduszki 70 × 80 cm za 29,99 zł/szt. To rozwiązanie dla tych, którzy szukają lekkich, a jednocześnie komfortowych tekstyliów wspierających higienę snu.

Piżamy całej rodziny

Ważnym elementem domowego relaksu są także ubrania nocne. Od poniedziałku, 26 stycznia Lidl wprowadza szeroki wybór piżam wykonanych z naturalnych materiałów. Piżamy damskie z bawełny Esmara będą kosztować 19,99 zł/zestaw, a męskie Esmara Men – 24,99 zł/zestaw.

Dostępne mają być również modele z długimi rękawami, w cenie 29,99 zł/zestaw. Dla najmłodszych przygotowano piżamy dziecięce z bawełną Lupilu za 24,99 zł/zestaw oraz Esmara Kids za 29,99 zł/zestaw.

Promocja: 50% taniej na drugi produkt

Na koniec dobra wiadomość dla osób, które chcą wymienić kilka elementów wyposażenia naraz. Od 26 stycznia do 31 stycznia wybrane komplety pościeli, prześcieradła i piżamy będzie można kupić 50% taniej na drugi, tańszy produkt. Warunkiem jest aktywowanie kuponu i zeskanowanie aplikacji podczas zakupów.

PTNW - Modzelewski