Wałęsa, Buzek i Merkel z Europejskim Orderem Zasługi. Historyczna ceremonia w Strasburgu

W Strasburgu po raz pierwszy zostaną wręczone Europejskie Ordery Zasługi 20 wybitnym osobistościom.

Wśród laureatów znaleźli się dwaj Polacy – Lech Wałęsa i Jerzy Buzek – co podkreśla kluczowy wkład Polski w demokratyczną transformację Europy.

Nowe odznaczenie ma honorować osoby promujące integrację i wartości europejskie, inspirując przyszłe pokolenia do działania.

Order, ustanowiony z okazji 75. rocznicy Deklaracji Schumana, przypomina o konieczności obrony i odnawiania wartości UE w niepewnych czasach.

Europejski Order Zasługi po raz pierwszy wręczony w Strasburgu

We wtorek w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbędzie się pierwsza ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi. Na liście laureatów znalazło się 20 osób, z czego 13 odbierze odznaczenie osobiście. Wśród wyróżnionych są dwaj Polacy – były prezydent RP i lider Solidarności Lech Wałęsa oraz były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Europejski Order Zasługi jest wyróżnieniem przyznawanym osobom, które przyczyniły się do integracji europejskiej oraz promowania europejskich wartości. Jego celem jest inspirowanie przyszłych pokoleń poprzez podkreślanie odwagi obywatelskiej i zaangażowania w ideały europejskie, a także pokazanie, jak jednostki mogą wpływać na świat poprzez swoje działania i przekonania.

Państwa członkowskie od dawna honorują wybitne osiągnięcia poprzez własne odznaczenia narodowe, jednak dotąd nie istniało porównywalne wyróżnienie na poziomie Unii Europejskiej. Tworząc Europejski Order Zasługi, chcieliśmy ustanowić odznaczenie wykraczające poza granice państwowe - powiedziała naszej redakcji Roberta Metsola, przewodnicza Parlamentu Europejskiego,

Lech Wałęsa i Jerzy Buzek wśród laureatów

Pierwszymi laureatami tego wyróżnienia są wybitne postaci – Lech Wałęsa, Jerzy Buzek, Wołodymyr Zełenski i Angela Merkel. Kandydaci mogli być zgłaszani przez europejskich przywódców (szefów państw i rządów, przewodniczących instytucji UE oraz przewodniczących parlamentów narodowych). W rezultacie laureaci odzwierciedlają bogactwo różnorodnych postaw i zaangażowania, które wzmacniają Unię i promują nasze wartości na całym świecie. Każdy z nich uosabia zasady, które nas definiują: odwagę, walkę o wolność, jedność wobec wspólnych zagrożeń oraz determinację w ochronie naszej europejskiej tożsamości w czasach głębokich kryzysów.

- "Obecność dwóch wybitnych polskich laureatów jest wyrazem uznania dla kluczowego wkładu Polski w demokratyczną transformację Europy i wolność naszego kontynentu. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek są ważnymi postaciami nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy" - podkreśliła Roberta Metsola.

Zaangażowanie na rzecz budowania Europy

Europejski Order Zasługi został ustanowiony z okazji 75. rocznicy Deklaracji Schumana.

Jak mówi Roberta Metsola - "Deklaracja Schumana była polityczną wizją opartą na przekonaniu, że Europa może przekształcić podziały i konflikty we wspólną odpowiedzialność oraz wspólny cel. Europejski Order Zasługi celebruje wartości definiujące naszą Unię: demokrację, wolność, równość, praworządność, solidarność i poszanowanie praw człowieka. Wartości te nie mogą jednak pozostać jedynie słowami zapisanymi w traktatach. Muszą być bronione, podtrzymywane i odnawiane przez każde pokolenie."

Europejski Order Zasługi przypomina, że Europa zawsze opierała się na ludziach gotowych bronić tych zasad i rozwijać je dalej. Ma honorować takie akty odwagi i inspirować innych do podążania tą samą drogą.

Jak podkreśla Metsola, w szczególnie niepewnych czasach jest bardzo ważne docenianie i honorowanie zaangażowania na rzecz budowania Europy. Europejski Order Zasługi potwierdza wspólne wartości poprzez wyróżnianie osób, które bronią pokoju, demokracji i godności ludzkiej oraz inspirują innych do działania

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]