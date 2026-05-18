Polak na czele europejskiego giganta

Od maja 2026 roku Polak, Michał Mierzejewski, kieruje nowym klastrem biznesowym w strukturach Philip Morris International (PMI), obejmującym 15 kluczowych rynków Europy Północnej i Zachodniej. W jego skład wchodzą tak zróżnicowane kraje jak Wielka Brytania, Szwecja, Hiszpania, Portugalia, a także Polska. Jest to największy i strategicznie ważny obszar dla amerykańskiego koncernu.

Awans Mierzejewskiego został doceniony przez zarząd firmy. Massimo Andolina, Prezydent PMI na Europę, określił go jako "niezwykle energicznego i głęboko empatycznego lidera", chwaląc jego doświadczenie i zaangażowanie.

Wszyscy w naszej firmie znamy i cenimy Michała za jego bogate doświadczenie, trafne i pragmatyczne spostrzeżenia oraz niezachwiane zaangażowanie w osiąganiu kluczowych celów. Równolegle Michał wspiera rozwój talentów i młodych liderów w całej firmie. Dla mnie to niezwykle energiczny i głęboko empatyczny lider, który nieustająco działa na rzecz naszych pracowników i naszego biznesu

- podkreślił prezes Philip Morris International na Europę.

Kim jest Michał Mierzejewski, nowy prezes w strukturach PMI?

Michał Mierzejewski to menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w firmie, z którą jest związany nieprzerwanie od 2004 roku. Swoją karierę budował, przechodząc przez kluczowe szczeble zarządcze. Pełnił między innymi funkcję dyrektora do spraw korporacyjnych w Polsce, a następnie Prezesa Philip Morris na Polskę i Kraje Bałtyckie. Bezpośrednio przed najnowszym awansem kierował regionem Europy Północno-Wschodniej, który obejmował 8 europejskich rynków.

Jaka jest misja nowego prezesa?

Główny cel, jaki stawia przed sobą Mierzejewski, może wydawać się paradoksalny. "Moim celem jest wygaszenie papierosów" – deklaruje wprost nowy prezes. Region, za który odpowiada, zamieszkuje ponad 31 milionów dorosłych konsumentów, którzy wciąż palą papierosy. Mierzejewski chce, aby ten odsetek był jak najmniejszy, a palacze zastępowali tradycyjne papierosy produktami alternatywnymi, takimi jak podgrzewacze tytoniu, e-papierosy czy saszetki nikotynowe.

Region, za który odpowiadam, to ponad 2,66 mln km2, zamieszkałych przez ponad 31 mln pełnoletnich konsumentów, którzy nadal palą papierosy. Chciałbym, żeby ten odsetek palaczy w moim regionie biznesowym był jak najmniejszy. Moim celem jest wygaszenie papierosów. Już dziś w moim regionie są państwa, w których papierosy są w odwrocie, ponieważ palacze zastępują je produktami alternatywnymi, takimi jak podgrzewacze tytoniu, e-papierosy czy saszetki nikotynowe. I to jest kierunek, w którym zmierzamy

– mówi Michał Mierzejewski, nowy Prezes PMI na Europę Północną i Zachodnią.

To kierunek, który koncern PMI obrał już w 2014 roku, zapowiadając budowę "przyszłości bez dymu papierosowego". Od tego czasu firma zainwestowała ponad 16 miliardów dolarów w rozwój i badania nad produktami bezdymnymi, które obecnie są dostępne na 108 rynkach na całym świecie.

Wyzwania na zróżnicowanym rynku

Nowy obszar biznesowy pod kierownictwem Polaka jest niezwykle zróżnicowany. Z jednej strony znajduje się Szwecja, gdzie pali zaledwie 5% społeczeństwa, a większość konsumentów nikotyny używa saszetek nikotynowych. Z drugiej są kraje takie jak Hiszpania (ok. 24% palaczy) czy Polska (ok. 27%), gdzie odsetek palących jest wciąż wysoki.

Wspólnym i rosnącym problemem dla wszystkich tych państw jest szara strefa. Jak podaje Mierzejewski, w Irlandii i Wielkiej Brytanii już co czwarty papieros może pochodzić z nielegalnych źródeł, a problem ten narasta także w Polsce, również w kontekście nowocześniejszych wyrobów. Nowy prezes deklaruje gotowość do współpracy w walce z tym zjawiskiem.

Polacy robią karierę w światowym koncernie

Awans Michała Mierzejewskiego to nie odosobniony przypadek – wpisuje się on w historię rosnącej roli polskich liderów w Philip Morris International. Od pięciu lat globalnym prezesem całej korporacji jest Jacek Olczak, pierwszy Polak na tak wysokim stanowisku w historii firmy. Co więcej, Polacy są najliczniejszą europejską i trzecią co do wielkości nacją w światowych strukturach PMI, a szacunkowo co dwunasty menedżer w firmie ma polski paszport.

Źródło: Komunikat prasowy Philip Morris Polska