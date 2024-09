Biznes

Walka o imperium Solorza. Taki zgromadził majątek polski miliarder

Właściciel grupy kapitałowej z branży energetyczno-telekomunikacyjnej napisał w liście wysłanym do wszystkich pracowników, że postanowił podjąć działania w celu odwołania w najbliższych tygodniach swoich dzieci - Tobiasa, Aleksandry i Piotra - z władz spółek. To odpowiedź biznesmena na list, jaki dzieci wysłały do zarządów i rad nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej, w którym informują kadrę menedżerską, by „ostrożnie przyjmowała polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości”. Walka toczy się o gigantyczny majątek. Zygmunt Solorz, to jeden z najbogatszych Polaków. Według rankingu „Forbesa” z 2024 roku, jego imperium warte jest ok. 7,7 mld zł.