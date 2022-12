Waloryzacja 500 plus jednak zostanie wprowadzona? Kaczyński daje nadzieję rodzicom

Waloryzacja 500 plus - Prezes Kaczyński daje nadzieję

Jarosław Kaczyński w ramach objazdu po Polsce spotkał się wczoraj 23.11 z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego. Szef partii rządzącej był m.in. o kwestię waloryzacji 500 plus.

- "W tej chwili, w tym momencie kryzysu, to chcę uczciwie powiedzieć, że takich planów nie ma, co nie oznacza, że w bardzo krótkim czasie to się nie zmieni. Ale w tej chwili mogę powiedzieć, że my mamy kryzys, walczymy z nim możliwie najdelikatniejszymi metodami, bo najprostsza metoda walki z kryzysem, to jest zmniejszenie popytu, czyli zmniejszenie dochodów społeczeństwa. My wszystko robimy, by dochody społeczeństwa liczone w sile nabywczej nie spadały lub by te spadki były minimalne" – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Kaczyński- inflacja będzie spadać

Kaczyński zapewnił, że w tym samym kierunku - zmniejszenia inflacji, działa też Narodowy Bank Polski. Stwierdził zarazem, że PiS chce "uniknąć kolejnego szoku bezrobocia" oraz odwrócenia się "mechanizmu rozwojowego". – "Wszystko wskazuje na to, że w drugim kwartale przyszłego roku inflacja zacznie spadać, a później może być już naprawdę taka jak to zwykle w kraju, który się rozwija, jest, mało dostrzegalna dla przeciętnego obywatela" – ocenił prezes PiS. Sądzimy, że z tego kryzysu powinniśmy w ciągu najbliższych kilkunastu, może dwudziestu miesięcy wyjść, jednocześnie nie naruszając w gruncie rzeczy sytuacji społecznej, nie zwiększając w żaden istotny sposób bezrobocia – prognozował Jarosław Kaczyński.

