Waloryzacja dodatków dla emerytów. Nawet 100 zł więcej co miesiąc

Waloryzacja dodatków do emerytur 2024

Waloryzacji podlegają nie tylko same emerytury, ale i dodatki do emerytur. GUS podał ostatnio najnowsze dane dotyczące inflacji, która to wynosi 8,2 proc. Inflacja jest ważnym parametrem, który bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur, ale i dodatków do emerytur i rent. Przy najnowszych parametrach można wyliczyć waloryzację dodatków na poziomie 10,58 proc. I tym sposobem najwięcej, bo aż o blisko 120 zł zwiększyłby się dodatek do renty inwalidy wojennego, o ponad 50 zł zwiększyłby się dodatek dla sieroty zupełnej. Bardzo popularny dodatek pielęgnacyjny podniósłby się o około 30 zł i osiągnąłby kwotę rzędu 325 zł. Tyle samo wynosiłby dodatek za tajne nauczanie i świadczenie pieniężne dla żołnierzy. Wszystkie dodatki po waloryzacji prezentujemy w GALERII zdjęć.

Trzeba podkreślić, że w Polsce oficjalna waloryzacja emerytur i dodatków do nich odbywa się raz w roku, w marcu. Celem waloryzacji jest zniwelowanie skutków inflacji w portfelach emerytów i rencistów. Zatem, by waloryzacja miała naprawdę sens, to wskaźnik powinien być wyższy niż inflacja roczna.

Pieniądze to nie wszystko Rafał Trzaskowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.