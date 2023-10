i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express; Radek Pietruszka/PAP

Gospodarka

PSL: Likwidacja 13. i 14. emerytury, zmiany w 800 plus

- Mamy agendę, konkretni ludzie są już gotowi, ustawy są już przygotowane. Jesteśmy gotowi do rządzenia. Wiem, co to znaczy rządzić, bo 4 lata brałem odpowiedzialność - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Trzeciej Drogi, w Gościu Radia ZET.