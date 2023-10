Polska po wyborach 2023. Wyższe pensje, emerytura bez podatku i krótszy czas pracy

Polska masowo skupuje złoto! Co się dzieje? Tylko Chiny nas wyprzedają

Sroga drożyzna w Polsce. NBP: Inflacja bazowa we wrześniu to 8,4 proc.

Skarbówka obniży emeryturę seniorom! To kara za nieopłacenie kluczowej opłaty

Z exit poll wiadomo, że nowy rząd mogą stworzyć KO, Trzecia Droga i Lewica

Opierając się na exit poll i late poll najmocniejszą siłą w opozycji jest Koalicja Obywatelska (31,6 proc.), na której czele stał przewodniczący Donald Tusk. Można więc przypuszczać, że to właśnie ta siła będzie rozdawać karty w rządzącej koalicji, choć nie będzie mogła kompletnie ignorować partnerów - bo odejście jednej partii oznaczałoby rozpad rządu. Dlatego, o ile nie ma co liczyć, że komitety Trzeciej Drogi (13 proc.) i Lewicy (8,6 proc.) zrealizują wszystkie swoje obietnice, to jednak na kilka z nich KO prawdopodobnie będzie musiało się zgodzić, jeśli będzie chciało uniknąć rozpadu swojego układu.

Co obiecało KO? Wyższe pensje dla nauczycieli i wyższa kwota wolna od podatku

Przedstawianie obietnic dotyczących gospodarki zaczniemy od liderów opozycji demokratycznej, czyli Koalicji Obywatelskiej, która według exit poll IPSOS zdobyła 36,8 proc. Koalicja Obywatelska zaproponowała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł (obecnie wynosi 30 tys. zł, do tego poziomu podniósł ją PiS), ponadto emeryci ze świadczenia do 5 tys. zł brutto nie będą odprowadzać podatku dochodowego.

KO obiecała także "urlop od ZUS" dla przedsiębiorców, który pozwala na wzięcie wolnego miesiąca od składek na ubezpieczenie społeczne i świadczenie urlopowe o wysokości płacy minimalnej.

W kwestiach pracowniczych KO zapowiadało przywrócenie handlu ze wszystkie niedziele, wraz z zapewnieniem pracownikom gwarancji dwóch wolnych niedziel w miesiącu i podwójnego wynagrodzenia za pracę w niedziele. Donald Tusk obiecywał również 30-procentowe podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli w ciągu pierwszych 100 dni rządów KO.

W programie Koalicji Obywatelskiej znalazło się również wsparcie dla rodzin, w tym słynne "babciowe", które ma aktywizować zawodowo kobiety po urodzeniu dziecka poprzez świadczenie wysokości 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem. Ponadto program in vitro ma być powszechnie finansowy z budżetu państwa.

Istotną obietnicą Donalda Tuska był także kredyt mieszkaniowy na 0 proc. dla kupujących pierwsze mieszkanie, oraz dopłaty do czynszu dla młodych nieposiadających żadnego mieszkania wysokości 600 zł.

Obietnice Trzeciej Drogi skupione na gospodarce. Rodzinny PIT i większe wydatki na edukację i służbę zdrowia

Trzecia Droga bardzo skupiała swoją kampanię na gospodarce ruszając do wyborów z programem "Gospodarka, do przodu!". Jedną z rzeczy, w której kwestii Polska 2050 i PSL znajdą prawdopodobnie porozumienie z KO jest częściowe zniesienie zakazu handlu w niedziele. Szymon Hołownia zaznaczał, że dwie niedziele w miesiącu powinny być handlowe, "przy poszanowaniu praw pracowniczych".

Ugrupowanie postuluje również możliwość przywrócenia odliczenia składki zdrowotnej od podatku - tę możliwość usunął Polski Ład. Istotnym punktem był także "Rodzinny PIT", który zmniejszy podatek dla rodzin wielodzietnych, co zdaniem polityków zachęci do zakładania rodzin i ich powiększania.

Koalicja Trzeciej Drogi ma inny pomysł na problem mieszkaniowy niż KO, chce możliwości przeznaczania więcej terenów na cele mieszkaniowe i zwiększyć tym samym budowę tanich mieszkań na wynajem.

Trzecia Droga powinna porozumieć się z KO także w kwestii podwyżek dla nauczycieli, bo koalicja obiecała 6 proc. PKB wydatków na edukację, ale także 6 proc. PKB wydatków na służbę zdrowia.

Warto również dodać, że Trzecia Droga postulowała także transformacje energetyczną w kierunku zielonej energii.

Szereg obietnic socjalnych Lewicy. Na sztandarach krótszy czas pracy

Nowa Lewica również ma być częścią koalicji partii demokratycznych w Polsce, która będzie próbowała utworzyć nowy rząd. Dużym zaskoczeniem nie jest, że partia o skłonnościach socjaldemokratycznych opierała swój program na obietnicach socjalnych.

Jedną z głośniejszych i sztandarowych obietnic Lewicy było skrócenie czasu pracy, najpierw do siedmiu godzin, a później pięciu. Czy dogadają się w tej sprawie z Donaldem Tuskiem? Sam lider KO zapowiadał, że jego partia przygotuje program pilotażu czterodniowego dnia pracy, więc nie można niczego wykluczyć. Lewica chciałaby także zwiększyć liczbę dni urlopu, który przysługuje pracownikom do 35 dni oraz 100 proc. płatnego L4.

Inne postulaty Lewicy dla pracowników to wyższa płaca minimalna, likwidacja umów śmieciowych, zrównanie pensji kobiet mężczyzn, oraz wyższe wynagrodzenia dla pracowników akademickich i nauczycieli. Ostatni punkt jest wspólny z KO i Trzecią Drogą, więc można spodziewać się, że w tej kwestii partie znajdą porozumienie.

Lewica postulowała także budowę 300 tys. tanich mieszkań na wynajem, co z kolei pokrywa się częściowo z planem Trzeciej Drogi na rozwiązanie problemu mieszkaniowego. Wspólnym punktem jest też zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, Lewica chce 8 proc. PKB (i leków na receptę za 5 zł), a Trzecia Droga 6 proc. Z kolei z KO Lewicę łączy chęć finansowania programu In Vitro z budżetu państwa.

Także Nowa Lewica postulowała pokrycie 100 proc. kosztów wymiany kotłów w gospodarstwach domowych z niskimi dochodami, darmową komunikację lokalną, zasiłek pogrzebowy wysokości 8 tys. zł (obecnie wynosi 4 tys. zł), niższy VAT i bardziej progresywną stawkę PIT.

Pieniądze to nie wszystko Rafał Trzaskowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.