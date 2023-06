Waloryzacja świadczeń

Waloryzacja dodatków dla emerytów. Wzrost o 12,3 proc. O ile dokładnie pójdą w górę poszczególne dodatki

Wszystko wskazuje na to, że w 2024 roku podwyżka świadczeń seniorów, i tym samym dodatków do emerytur, będzie o wiele niższa niż w tym roku. Seniorze, zobacz, o ile może wzrosnąć twój dodatek do emerytury. Minister resortu odpowiedzialnego za politykę senioralną przyznała, że planowana waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych w marcu 2024 roku wynosi 12,3 proc. To mniej niż w tym roku.