Waloryzacja dodatków do emerytur. Seniorze, sprawdź swoją podwyżkę

Dodatki do emerytur podlegają waloryzacji tak samo, jak podstawowe świadczenia. W obecnej sytuacji ekonomicznej dodatki powinny być większe i mogą być waloryzowane nawet o 20,28 procent! Wynika to z ostatnich odczytów GUS, według których w listopadzie 2022 roku wzrost wynagrodzeń wyniósł 13,9 proc. inflacja 17,5 proc. Na ten moment zatwierdzona waloryzacja przez rząd wynosi 13,8 proc., ale w lutym 2023 roku może się to zmienić.

Biorąc pod uwagę 20,28 proc. waloryzacji dosyć powszechny dodatek pielęgnacyjny przysługujący seniorom niezdolnym do samodzielnej egzystencji lub tym, którzy ukończyli 75 lat wzrośnie o niecałe 50 zł (dokładnie 48,60 zł) i wyniesie 288,26 zł. Z kolei najwyżej wyceniany dodatek dla inwalidy wojennego wyniósłby 1180,92 zł (wzrost o 199,11 zł). Więcej możecie sprawdzić w naszej galerii.

Waloryzacja 2023. Jak wzrosną emerytury?

Wysokość waloryzacji poznamy w lutym 2023 roku, po podaniu przez GUS danych ze średniorocznej inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Pewne jest jednak to, że niezależnie od waloryzacji, rząd ustalił, wzrost emerytur przynajmniej o 250 zł brutto.

