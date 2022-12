Minister Szwed ujawnił wskaźnik waloryzacji. Emeryci będą w szoku

Nie będzie dopłat do lekcji religii w szkołach! Samorządy mówią “nie”

Stanisław Szwed o waloryzacji w 2023 roku. Rząd ją zaniża?

Stanisław Szwed zapowiedział, że waloryzacja rent i emerytur w 2023 roku wyniesie 13,8 proc., ponadto emeryci dostaną gwarancje, że ich świadczenia wzrosną przynajmniej o 250 zł. Tymczasem jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wzrost wynagrodzeń wynagrodzeń w listopadzie 2022 roku wyniósł 13,9 proc., a inflacja 17,5 proc.

Jak już wyliczaliśmy, waloryzacja przy takich wskaźnikach gospodarczych wyniesie aż 20,28 proc. Tym samym rządowa waloryzacja jest zaniżona aż o 6,38 punktów procentowych! Oczywiście trzeba mieć świadomość, że wysokość waloryzacji zależy od średniorocznego wskaźnika wynagrodzeń i inflacji, ale póki co może być on wyższy niż dotychczasowe przewidywania.

Nie tylko waloryzacja. Szwed zapewnia o świadczeniach dla emerytów

Wygląda na to, że waloryzacja nie będzie jedyną korzyścią dla emerytów w 2023 roku. Stanisław Szwed zapowiedział w Polskim Radiu, że planowana jest również wypłata 13. i 14. emerytury. O ile "trzynastka" jest już zagwarantowana ustawowo, to przyznanie "czternastki" jest zależne od aktualnej sytuacji i możliwości rządu. Wygląda jednak na to, że pieniądze na czternaste świadczenie w 2023 roku się znajdą.

