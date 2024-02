Waloryzacja dodatków emeryckich. Seniorze, oto twoja podwyżka

Dodatki emeryckie do waloryzacji

Emeryci i renciści czekają na waloryzację świadczeń. Zgodnie z przepisami świadczenia senioralne waloryzowane są w marcu. Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. wyniesie nie mniej niż 12,3 proc. - poinformowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Przy takiej wartości wskaźnika całkowity koszt waloryzacji świadczeń wyniesie ok. 43,6 mld zł. Warto podkreślić, że waloryzacja nie dotyczy tylko podstawowej emerytury, ale i dodatków emeryckich takich jak np. dodatek kombatancki czy dodatek za tajne nauczanie.

Przyjmując wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3 proc., można spodziewać się wzrostu bardzo popularnego dodatku, jakim jest dodatek pielęgnacyjny, z 294,39 zł do 330,60 zł Tak samo zmieni się dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie, a także świadczenie pieniężne dla żołnierzy. Najbardziej pójdzie w górę dodatek do renty inwalidy wojennego, który to wzrośnie o blisko 138,64 zł z 1127,12 zł do 1265,76 zł. Szczegółowe dane dotyczące waloryzacji dodatków dla emerytów i rencistów przedstawiamy w GALERII nad artykułem.

Przypominamy, że waloryzacja świadczeń emeryckich z założenia ma chronić portfele seniorów przed inflacją. Im większa drożyna odnotowywana przez GUS, tym większe podwyżki świadczeń dla seniorów od ich płatników.

