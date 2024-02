PIT 2024. Ile kosztuje rozliczenie podatku?

Ile kosztuje rozliczenie PIT

Papierową deklarację podatkową możemy wypełnić samodzielnie albo zwrócić się do biura rachunkowego. Jak wynika z cenników biur rachunkowych oraz wpisów na forach internetowych, wypełnienie deklaracji podatkowej to koszt zaczynający się od około 60-75 zł. W ubiegłym roku najtańsze rozliczenia PIT warte były 30-40 zł, co oznacza średnio dwukrotny wzrost cen. Górna granica ceny usługi to 200 – 300 zł. Jak podaje biznes.interia.pl – przeciętnie za wypełnienie PIT zapłacimy ok. 100 zł.

Cena zależy od rodzaju rozliczenia

Na cenę usługi zlecanej do biura rachunkowego wpływa liczba deklaracji PIT, każdy kolejna deklaracja złożona w jednym zleceniu to kilkadziesiąt złotych więcej do ceny wykonania usługi. Także rodzaj zeznania może mieć wpływ na cenę. Cena korekty zeznania podatkowego bywa nawet dwukrotnie droższa od pierwotnej deklaracji. Dużo zapłacić mogą rodzice i małżonkowie. Ci pierwsi zapłacą więcej z powodu naliczania ulgi na dziecko, która jest najczęściej odliczaną od podatku ulgą. Zastosowanie ulgi podatkowej to koszt nawet 50 zł, trójka dzieci to już nawet 150 zł więcej za deklarację. Małżonkowie rozliczający się wspólnie zapłacą za wypełnienie deklaracji ok. 65 zł - 100 zł. Najkosztowniejsze jest naliczanie kolejnych ulg, a im więcej dokumentów taka ulga wymaga, tym droższe jej zastosowanie przez biuro rachunkowe.

Ile kosztuje usługa ekspresowa?

Odebranie deklaracji od osoby wypełniającej w przeciągu jednej wizyty, jest zwykle najdroższym dodatkiem, jaki możemy zapłacić przy zlecaniu rozliczenia PIT. Usługa, szczególnie popularna pod koniec okresu rozliczeniowego, sporo kosztuje, za ekspresowe rozliczenie trzeba doliczyć przynajmniej 100 zł, choć ceny mogą być wyższe. To zależy od obłożenia danego biura rachunkowego i czasu do końca okresu rozliczeniowego.

