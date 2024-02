Waloryzacja emerytur! Czy seniorzy będą mieli powody do zadowolenia?

Inflacja jest istotnym czynnikiem, mającym wpływ na stabilność dochodów osób korzystających z emerytur i rent. W styczniu 2024 roku ceny wzrosły o 3,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Dodatkowo, istotnym elementem przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji jest wzrost średniej krajowej pensji, który według ostatnich danych GUS wyniósł 11,9 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Na tej podstawie można wnioskować, że najnowsza waloryzacja emerytur i rent na poziomie 6,28 proc. ma na celu zminimalizowanie skutków inflacji. Istotne jest, aby zapewnić seniorom odpowiednią siłę nabywczą, umożliwiając im swobodne pokrycie kosztów życia. Dlatego też wskaźnik waloryzacji musi przewyższać inflację, aby osiągnąć ten cel.

Na średni poziom wynagrodzeń w gospodarce ma wpływ m.in. wzrost płacy minimalnej. Ta obecnie, od 1 stycznia, wynosi 3490 zł brutto. Ze względu na wysoką, ponad 5-proc. średnioroczną inflację wynagrodzenie minimalne zostało podniesione w lipcu po raz drugi w tym roku, do kwoty 3600 zł. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przyszłym roku. Plany rządu zakładają podniesienie minimalnego wynagrodzenia z początkiem 2024 roku do poziomu 4242 zł, zaś pół roku później - do 4300 zł, co oznaczałoby podwyżki o kolejno 17,8 i 19 proc.

