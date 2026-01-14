Terminy wypłat emerytur ZUS mogą ulec zmianie, jeśli przypadają na dni wolne, co skutkuje wcześniejszym przelewem.

Waloryzacja emerytur w marcu 2026 przyniesie podwyżki nawet o blisko 200 zł dla części seniorów.

Trzynasta emerytura w 2026 roku nie trafi do wszystkich przed Wielkanocą, a Czternasta emerytura we wrześniu.

Sprawdź, kiedy otrzymasz swoją emeryturę i jak waloryzacja wpłynie na Twoje świadczenie.

Terminy wypłat emerytur ZUS: kiedy przelew trafia wcześniej?

Choć w teorii ZUS wypłaca emerytury w stałych terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca, kalendarz potrafi sporo zmienić. Jeśli wypłata wypada w sobotę, niedzielę lub święto, przelew jest realizowany szybciej – w ostatnim dniu roboczym przed planowaną datą. Dla wielu seniorów to rutyna, ale młodsi emeryci mogą być tym zaskoczeni, zwłaszcza gdy w jednym miesiącu wystąpi kilka przesunięć.

Wypłaty emerytur w styczniu: cztery przesunięcia i szybkie przelewy

Początek roku pokazuje, jak bardzo układ dni wolnych wpływa na wypłaty. Przelewy przypadające na 1 stycznia trafiły do części seniorów już w sylwestra, a świadczenia z dnia Trzech Króli zostały przekazane wcześniej – w poniedziałek. Dodatkowo emerytury zaplanowane na 10 stycznia (sobota) również zostały przesunięte na wcześniejszy termin. To tylko potwierdza zasadę: dni wolne nie oznaczają opóźnienia, lecz przyspieszenie wypłaty.

Waloryzacja emerytur 2026: pierwsze podwyżki już w lutym

Najbardziej wyczekiwaną zmianą jest jednak waloryzacja. Jak podaje "Fakt", w lutym 2026 roku większość wypłat przypadnie na kolejne piątki: 6, 13, 20 i 27 lutego, a dodatkowo na wtorek 10 lutego. Kluczowa jest data 27 lutego – wtedy seniorzy mają otrzymać przelewy przewidziane na 1 marca (niedziela). To oznacza, że część emerytów zobaczy na koncie pierwsze zwaloryzowane świadczenia jeszcze przed rozpoczęciem marca.

Ustawa budżetowa zakłada, że waloryzacja wyniesie 4,88 proc.. Dla wielu osób będzie to kilkadziesiąt złotych miesięcznie więcej, ale w niektórych przypadkach podwyżka może sięgnąć blisko 200 zł.

13. emerytura i 14. emerytura 2026: terminy wypłat

W kwietniu seniorzy tradycyjnie otrzymują trzynastą emeryturę, wypłacaną razem z emeryturą. Problem w tym, że Wielkanoc wypada wcześnie – 5 i 6 kwietnia – więc tylko osoby z terminem wypłaty na 1. i 6. dzień miesiąca dostaną świadczenie z dodatkiem przed świętami.

Kwota trzynastki jest równa minimalnej emeryturze po waloryzacji. Przy wzroście o 4,88 proc. ma ona wzrosnąć z 1878,90 zł do 1970 zł brutto. Z kolei czternasta emerytura najprawdopodobniej trafi do uprawnionych we wrześniu.

W galerii poniżej przedstawiamy, jak wzrosną emerytury przy waloryzacji 4,88 proc.

