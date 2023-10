Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Będą trzy ważne zmiany dla seniorów

Wracają do pracy

Z założeń budżetu przedstawionych przez rząd wynika, że w 2024 roku emerytury i renty wzrosną aż trzykrotnie. Pierwsza podwyżka nastąpi zgodnie z terminem rokrocznej waloryzacji emerytur 1 marca, natomiast już w kwietniu wszyscy seniorzy otrzymają 13 emeryturę. Z kolei wypłaty 14. emerytury nastąpią, podobnie jak w tym roku, we wrześniu.

Dwucyfrowa waloryzacja

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. Waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie ponownie dwucyfrowa. Budżet państwa zakłada tym razem wzrost o 12,3 proc. W 2023 roku wskaźnik waloryzacji był jeszcze wyższy i wynosił 14,8 proc. Tak duża waloryzacja wynika przede wszystkim z malejącej, ale nadal wysokiej inflacji. Ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie prawdopodobnie ogłoszony w lutym 2024, kiedy poznany średnioroczny poziom inflacji za rok 2023.

Podwyższone świadczenia emeryci i renciści zaczną otrzymywać od 1 marca 2024 roku. najniższa emerytura wyniesie 1 783,82 zł, a na rękę 1 623,28 zł. W tym roku od 1 marca do lutego 2024 r. wynosi 1 588,42 zł brutto i 1 445,48 zł na rękę.

Oznacza to, że od marca 2024 r. przez kolejnych 12. miesięcy każdy kto dostaje najniższą emeryturę będzie ją otrzymywał na rękę wyższą o ok. 180 zł. natomiast przeciętna emerytura (3,5 tys. zł brutto) będzie wyższa o ponad 430 zł brutto Jednocześnie z podwyżką emerytur i rent od 1 marca 2024 nastąpi waloryzacja dodatków wypłacanych przez ZUS.

Ważne! Minimalna podwyżka najniższych emerytur i rent może być jeszcze wyższa, jeśli rząd zdecyduje się na waloryzację kwotowo-procentową. Wtedy zamiast o 195,38 zł brutto – jak wynika ze wskaźnika waloryzacyjnego – podwyższy najniższą emeryturę kwotowo, np. o 250 zł brutto, tak jak to było w tym roku. To oznacza, że najniższe świadczenie będące dziś na poziomie 1588,44 zł brutto, po wzroście wyniosłoby 1888,44 zł brutto.

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym

13. emerytura dla każdego

Zarówno 13. jak i 14. emerytura, są już wpisane na stałe do systemu świadczeń społecznych i wypłacane corocznie. Trzynastą emeryturę otrzymuje każdy emeryt i rencista, niezależnie od wysokości otrzymywanych świadczeń. Jej wysokość jest równa wysokości minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Trzynaste emerytury będą wypłacane w kwietniu 2024 roku razem z podstawowym świadczeniem. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia oraz o przyznaniu "trzynastki" w jednej przesyłce pocztowej.

14. emerytura nie dla wszystkich

14. emerytura to świadczenie przyznawane w pełnej kwocie emerytom i rencistom pobierającym emerytury zasadnicze do wysokości 2900 zł brutto. W tym roku "czternastka" wynosiła 2650 zł brutto, czyli około 2200 zł "na rękę". Dla osób otrzymujących świadczenia powyżej 2900 zł brutto działała zasada "złotówka za złotówkę". Czyli wysokość 14. emerytury była obniżana o tyle, o ile pobierane przez nich świadczenia zasadnicze przekraczały pułap 2900 zł. W 2023 roku 9 mln uprawnionych do "czternastki", aż 6,8 mld seniorów otrzymało ją w pełnej kwocie.

Czternastka, jak widać po tegorocznej, nie musi być w wysokości najniższej emerytury, ale może być wyższa. Jednak wysokość najniższej emerytury w danym roku jest gwarancją, że przynajmniej tyle wyniesie to drugie dodatkowe świadczenie w roku dla emerytów i rencistów otrzymujących najniższe kwoty z ZUS.

