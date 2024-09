Ważą się losy kultowej polskiej marki. Kto przejmie legendarnego Ursusa?

Historia Ursusa

Historia marki Ursus sięga końca XIX wieku, a dokładniej 1893 roku, kiedy to z inicjatywy inżynierów Emila Schönfelda, Kazimierza Mateckiego i Ludwika Rossmana oraz przedsiębiorców Stanisława Rostkowskiego, Aleksandra Radzikowskiego, Karola Strasburgera i Ludwika Fijałkowskiego powstało Towarzystwo Udziałowe Specjalnej Fabryki Armatur. Przedsiębiorstwo zlokalizowane przy ul. Siennej 15 w Warszawie specjalizowało się w produkcji armatury dla przemysłu cukrowniczego, spożywczego oraz osprzętu dla wodociągów i centralnego ogrzewania. Na wyrobach wybijano symbol „P7P”, który nawiązywał do posagu 7 panien (córek założycieli) czyli oszczędności, z których sfinansowano założenie firmy.

W 1902 roku firma rozszerzyła swoją działalność, decydując się na produkcję silników spalinowych. To właśnie wtedy zmieniono nazwę na Towarzystwo Udziałowe Specjalnej Fabryki Armatur i Motorów URSUS, a także wprowadzono znak towarowy Ursus. Silniki te zyskały popularność na wschodnich rynkach.

Kolejny przełom w historii Ursusa miał miejsce w latach 1916-1918, gdy zespół inżynierów podjął prace nad stworzeniem pierwszego polskiego ciągnika. Prototyp był gotowy w 1923 roku, co zapoczątkowało seryjną produkcję i otworzyło nowy rozdział w działalności firmy. Przez następne dekady Ursus dynamicznie się rozwijał, wprowadzając kolejne modele ciągników i rozszerzając swoją obecność na rynkach międzynarodowych. W 1983 roku firma osiągnęła roczną produkcję na poziomie około 50 tysięcy ciągników, które eksportowano do ponad 50 krajów.

Przeniesienie siedziby Ursusa do Lublina w 2016 roku, na teren dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych, zakończyły warszawski etap historii przedsiębiorstwa. W Lublinie firma kontynuowała produkcję kilku typów ciągników.

- W ostatnich latach Ursus z sukcesem podbijał zagraniczne rynki, m.in. w Afryce, poszukując nowych ścieżek rozwoju. Firma podpisała atrakcyjne kontrakty, w tym na dostawę kilku tysięcy polskich traktorów o wartości 50 miliardów dolarów do Etiopii oraz na rynek tanzański. Jednak trudności na rynku podstawowym doprowadziły do ogłoszenia upadłości firmy w 2021 roku. Obecnie Ursus oczekuje na nowego właściciela, który przejmie stery legendarnej marki - mówi Paweł Głodek, Syndyk Masy Upadłości.

Przyszłość Ursusa

Co czeka Ursusa w nadchodzących miesiącach? Już 24 października 2024 roku odbędzie się konkurs ofert, zorganizowany przez Syndyka Masy Upadłości - Pawła Głodka. Nowy nabywca przejmie całe przedsiębiorstwo, w tym prawo do znaku towarowego marki Ursus, którego wartość wyceniono na 7 mln zł. W ramach transakcji dojdzie także do przejęcia zakładów produkcyjnych w Dobrym Mieście oraz Lublinie, a także nieruchomości o powierzchni ponad 4 hektarów w Biedaszkach Małych w gminie Kętrzyn.

Zakład produkcyjny w Dobrym Mieście, mieszczący się przy ul. Fabrycznej 21, funkcjonuje na terenie o powierzchni blisko 10 ha i jest wyceniany na około 43 mln zł. Od 1946 roku wytwarza się tam maszyny rolnicze, a obecnie specjalizuje się w produkcji takich wyrobów jak przyczepy, ładowacze oraz rozrzutniki nawozów. Proces produkcji rozpoczyna się w Dziale Krajalni i Tłoczenia, gdzie materiały podstawowe są przekształcane w gotowe elementy, które następnie trafiają do Działu Obróbki ze Skrawaniem, aby uzyskać ostateczne parametry. Z kolei w Dziale Spawalni, wyposażonym w 60 stanowisk spawalniczych, łączy się wszystkie detale w podzespoły.

W kolejnym etapie, w Dziale Montażu, produkty są kompletowane z wcześniej wykonanych elementów, po czym przechodzą przez Wydział Malarski, gdzie uzyskują powłoki antykorozyjne oraz lakiernicze. Zakład dysponuje również wydziałami wspierającymi produkcję, takimi jak narzędziownia i magazyn. Dzięki doskonałemu położeniu – zaledwie 1 km od drogi krajowej nr 51 oraz 27 km od Olsztyna – ma świetne warunki logistyczne, co czyni go atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Nabywca będzie miał możliwość kontynuacji produkcji lub jej zmiany, wykorzystując istniejące wyposażenie do produkcji szkieletów kontenerowych, elementów maszyn rolniczych, komponentów sprzętu wojskowego czy części turbin wiatrowych.

- Natomiast, dzięki przejęciu zakładu w Lublinie, nowy właściciel zyska dostęp do terenów o powierzchni ponad 4 ha, na których dawniej produkowano wszystkie ciągniki marki Ursus, a od 2013 roku również autobusy miejskie. Teren zapewnia zaplecze techniczne, na które składają się maszyny i urządzenia potrzebne do produkcji tych pojazdów. W tej lokalizacji rozwijano również elektryczny pojazd dostawczy „Elvi” oraz samochód osobowo-dostawczy „Lublin”. Szacowana wartość zakładu wynosi ponad 45 mln zł – komentuje Kamil Dąbrowski, Pełnomocnik Zarządu Intrum Sp. z o.o..

Dlaczego warto zainwestować w Ursusa?

Nabywca będzie mógł natychmiast rozpocząć produkcję, przy wsparciu doświadczonej kadry oraz gotowego zaplecza produkcyjnego. - Łączna wartość ruchomości wynosi 13,8 mln zł. Obejmują one wycinarki laserowe, profilarki do rur, wypalarkę plazmową, wypalarkę tlenową, prasy krawędziowe o długości stołu 4 m i 6 m, a także wyposażenie magazynu wysokiego składowania, umożliwiające przechowywanie materiałów i komponentów w znormalizowanych pojemnikach umieszczonych w ośmiu korytarzach dwustronnych – dodaje Kamil Dąbrowski, Pełnomocnik Zarządu Intrum Sp. z o.o..

Konkurs ofert już niebawem

- Zakup przedsiębiorstwa Ursus możliwy będzie po przystąpieniu do konkursu ofert. Pisemne oferty należy złożyć do 22 października 2024 roku, do godziny 15. Jej przedmiotem może być wyłącznie całe przedsiębiorstwo. Cena wywoławcza wynosi 74 mln zł. Oferty powinny być złożone w Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska, Klaudia Kozyra s.c., Al. Jana Pawła II 61 lok. 4, 01-031 Warszawa. Warunkiem udziału jest uiszczenie wadium w wysokości 10 mln zł na rachunek bankowy masy upadłości URSUS do ostatniego dnia terminu składania ofert. Te zostaną otwarte 24 października 2024 roku o godz. 11 – podsumowuje Paweł Głodek, Syndyk Masy Upadłości.

