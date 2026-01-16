Ważna data dla seniorów! Mają czas do 23 stycznia, potem zmniejszą emeryturę

Termin płatności abonamentu RTV w styczniu 2026 r. upływa 23 stycznia, a stawki wzrosły do 9,50 zł za radio i 30,50 zł za telewizor.

Obowiązek płacenia abonamentu wynika z posiadania sprzętu, niezależnie od jego używania, a kary za brak opłat są wysokie.

Istnieją zniżki za płatności z góry oraz zwolnienia dla seniorów, osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Sprawdź, czy grozi Ci egzekucja z emerytury i jak uniknąć kar za niepłacenie abonamentu RTV.

Abonament RTV 2026: dlaczego liczy się 23 stycznia

Ustawowy termin na opłacenie abonamentu RTV to 25. dzień każdego miesiąca. Jednak w styczniu 2026 roku ten dzień wypada w niedzielę, dlatego, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości i potencjalnych odsetek, najbezpieczniej jest uregulować płatność do ostatniego dnia roboczego przed tą datą, czyli do piątku, 23 stycznia. To kluczowa informacja, zwłaszcza dla seniorów, ponieważ zaległości mogą być ściągane automatycznie, na przykład z emerytury.

Kto musi płacić abonament RTV?

Obowiązek opłacania abonamentu wynika z ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Co istotne, opłata nie zależy od tego, czy ktoś ogląda telewizję lub słucha radia. Wystarczy samo posiadanie sprzętu umożliwiającego odbiór sygnału – np. telewizora, radia, zestawu audio, a nawet radia w samochodzie. Odbiornik należy zarejestrować w Poczcie Polskiej (stacjonarnie lub online).

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku i jakie są zniżki

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują wyższe stawki abonamentu RTV, co jest wynikiem rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nowe opłaty to:

9,50 zł miesięcznie za odbiornik radiowy,

30,50 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy.

W skali roku daje to kwotę 114 zł za samo radio i 366 zł za telewizor, jeśli opłaty wnoszone są co miesiąc. Warto pamiętać, że obowiązek opłaty wynika z samego faktu posiadania sprawnego odbiornika (telewizora, radia, a nawet radia w samochodzie), a nie z tego, czy faktycznie z niego korzystamy.

Możesz zapłacić mniej. Jak skorzystać ze zniżek?

Istnieje sposób na obniżenie rocznych kosztów abonamentu. Osoby, które zdecydują się zapłacić za kilka miesięcy z góry, mogą liczyć na rabaty. Największą korzyść, bo aż 10% zniżki, przynosi opłacenie abonamentu za cały rok z góry do 25 stycznia 2026 roku. Pozostałe progi zniżkowe to:

3% za opłatę z góry za 2 miesiące,

4% za opłatę z góry za 3 miesiące,

5% za opłatę z góry za 6 miesięcy.

Kary za niepłacenie abonamentu RTV 2026

Unikanie płacenia abonamentu może słono kosztować. Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika to 30-krotność miesięcznej opłaty. W 2026 roku oznacza to grzywnę w wysokości 285 zł za radio i aż 915 zł za telewizor. W przypadku powstania zadłużenia Poczta Polska wysyła upomnienie. Jeśli to nie poskutkuje, sprawa trafia do urzędu skarbowego, który może wszcząć egzekucję.

Czy urząd skarbowy może potrącić emeryturę za abonament RTV

Jeśli dług nie zostanie uregulowany, urząd skarbowy może prowadzić egzekucję m.in. z emerytury, renty, wynagrodzenia, środków na rachunku bankowym czy nadpłaty podatku. Podstawą jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską. W przypadku świadczeń obowiązują limity potrąceń i kwoty wolne, ale procedura może ruszyć bez zgody dłużnika.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV

Z opłat nie muszą rozliczać się m.in.: seniorzy po ukończeniu 75 lat, osoby z I grupą inwalidztwa, całkowicie niezdolne do pracy, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niewidome (do 15% ostrości wzroku) i niesłyszące, bezrobotni oraz część emerytów po 60. roku życia, jeśli świadczenie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

