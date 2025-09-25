"Podatek Morawieckiego" od samochodów spalinowych, planowany na przyszły rok, został ostatecznie odrzucony przez rząd Donalda Tuska.

Decyzja ta pozwoliła na uratowanie ponad 5 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i jest częścią rewizji KPO.

Podatek miał polegać na wyższych opłatach rejestracyjnych dla starszych aut oraz podatku od własności pojazdów spalinowych, co było tzw. kamieniem milowym w KPO.

Rewizja KPO i rezygnacja z podatku od aut spalinowych ma zostać oficjalnie przedstawiona Komisji Europejskiej, rozpoczynając czwartą zmianę Planu Odbudowy

Oficjalna decyzja rządu: Koniec z podatkiem od samochodów spalinowych

Informację ostatecznie potwierdził premier Donald Tusk. W krótkim wpisie w mediach społecznościowych szef rządu poinformował, że zobowiązanie poprzedniej ekipy rządzącej nie będzie realizowane. Premier Donald Tusk potwierdził, że kontrowersyjny „podatek Morawieckiego” od samochodów spalinowych, który budził obawy wielu kierowców, został ostatecznie zlikwidowany.

„Podatek Morawieckiego' od samochodów spalinowych, który miał obowiązywać już w przyszłym roku, trafił ostatecznie do kosza” – napisał na portalu X.

Stanowisko to niemal natychmiast poparła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która dodała: „Rewizja KPO, która ratuje dla Polski ponad 5 mld zł uzgodniona. Jutro oficjalna decyzja Rady Ministrów”. Wiceminister Jan Szyszko, główny negocjator ds. rewizji KPO, określił pierwotną reformę jako „głupią” i zapowiedział, że we wtorek przedstawi decyzję polskiego rządu Komisji Europejskiej.

Na czym polegał "podatek Morawieckiego" i kogo miał objąć?

Zapisy, z których wycofuje się obecny rząd, były jednym z warunków uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zostały one wpisane do dokumentu przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Nowe daniny miały przyjąć dwie formy: jednorazowej opłaty pobieranej przy rejestracji pojazdu oraz cyklicznego podatku od posiadania auta spalinowego.

Wysokość opłaty rejestracyjnej miała być uzależniona od wieku pojazdu, co oznaczało, że najbardziej obciążeni byliby właściciele starszych samochodów. Tak zwane kamienie milowe, wpisane do polskiego Krajowego Planu Odbudowy przez rząd Mateusza Morawieckiego, zakładały wprowadzenie w Polsce zarówno jednorazowej opłaty rejestracyjnej, jak i corocznego podatku od posiadania pojazdów spalinowych.

Premier Tusk już w czerwcu sygnalizował zamiar rezygnacji z tego rozwiązania, mówiąc, że rząd podjął „decyzję, żeby odejść od tak zwanego podatku Morawieckiego”.

Kulisy rządowych negocjacji i przyszłość Krajowego Planu Odbudowy

Choć decyzja została ogłoszona jako sukces, jej podjęcie nie było pozbawione turbulencji. Jak wynika z informacji ujawnionych w "Podcaście politycznym" w TVN24, na jednym z ostatnich posiedzeń rządu miało dojść do kilkudziesięciominutowej awantury. Jej powodem, jak nieoficjalnie mówili ministrowie, był brak przygotowania przez resort funduszy planu dotyczącego reformy podatku.

Jak podaje TVN24, w trybie pilnym zwołano naradę Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, a opracowanie nowego rozwiązania wziął na siebie minister finansów Andrzej Domański. Ostateczne wycofanie się z podatku jest kluczowym elementem trwającej rewizji KPO, która ma na celu dostosowanie planu do obecnych priorytetów rządu i uratowanie dla Polski miliardów złotych z funduszy unijnych. Nowe propozycje, które zastąpią zlikwidowany podatek, mają zostać przyjęte na specjalnym posiedzeniu rządu.

