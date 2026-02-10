Ważna nowość w mObywatelu. Jeden klik może uchronić przed kłopotami

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-02-10 15:34

Nowość w mObywatelu zwiększa bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Od 9 lutego 2026 roku aplikacja umożliwia szybkie zastrzeżenie dowodu osobistego i paszportu bez wychodzenia z domu, a informacja natychmiast trafia do banków i instytucji.

Kobieta w beżowym płaszczu używa smartfona, trzymając go obiema rękami, z widocznymi czarnymi paznokciami i złotym pierścionkiem na palcu. Nowe funkcje mObywatela i możliwość zastrzegania dokumentów to ważne tematy, o których przeczytasz na Super Biznes.

i

Kobieta w beżowym płaszczu używa smartfona, trzymając go obiema rękami, z widocznymi czarnymi paznokciami i złotym pierścionkiem na palcu. Nowe funkcje mObywatela i możliwość zastrzegania dokumentów to ważne tematy, o których przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Aplikacja mObywatel wprowadza innowacyjną funkcję natychmiastowego zastrzegania dokumentów, zwiększając bezpieczeństwo danych.
  • Teraz możesz zastrzec dowód osobisty lub paszport bezpośrednio w aplikacji, co minimalizuje ryzyko kradzieży tożsamości.
  • Zgłoszenie trafia do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, a informacja jest dostępna dla banków i instytucji 24/7.
  • Chcesz wiedzieć, jak aktywować tę funkcję i jakie są korzyści? Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej!

Nowość w mObywatelu zwiększa bezpieczeństwo dokumentów

Aplikacja mObywatel została rozszerzona o funkcję, na którą czekało wielu użytkowników. Po najnowszej aktualizacji możliwe jest natychmiastowe zastrzeżenie utraconego dowodu osobistego lub paszportu bezpośrednio w aplikacji mobilnej - informuje serwis dobreprogramy.pl. Rozwiązanie działa w oparciu o System Dokumenty Zastrzeżone, prowadzony przez Związek Banków Polskich, co znacząco ogranicza ryzyko kradzieży tożsamości.

Zgłoszenie trafia automatycznie do banków oraz instytucji współpracujących z systemem, dla których ochrona danych klientów ma kluczowe znaczenie. Cały proces odbywa się online i jest dostępny przez całą dobę.

Zastrzeżenie dowodu i paszportu w aplikacji mObywatel

Nowa funkcja obejmuje zarówno dowód osobisty, jak i paszport, co czyni ją jednym z najbardziej praktycznych narzędzi w aplikacji. Użytkownik nie musi już odwiedzać urzędu ani placówki bankowej – wystarczy kilka kliknięć w telefonie.

Co istotne, system umożliwia również cofnięcie zastrzeżenia, jeśli dokument zostanie odnaleziony. Operację tę można wykonać bezpośrednio w aplikacji mObywatel, pod warunkiem że pierwotne zgłoszenie również zostało tam dokonane.

Aktualizacja mObywatela – kto może skorzystać z usługi

Aby aktywować nową usługę, użytkownik musi spełnić kilka warunków. Konieczne jest ukończenie 18 lat, posiadanie mDowodu oraz zainstalowanie aplikacji mObywatel w wersji minimum 4.75.0. Po spełnieniu tych wymagań funkcja staje się dostępna od ręki.

Aktualizacja jest wdrażana stopniowo, jednak zgodnie z zapowiedziami ma trafić do wszystkich użytkowników najpóźniej do 9 lutego 2026 roku. W razie potrzeby można samodzielnie zaktualizować aplikację poprzez App Store lub Google Play.

System Dokumenty Zastrzeżone i ochrona danych

Po zastrzeżeniu dokumentu informacja trafia do ogólnopolskiej bazy, z której korzystają banki, operatorzy finansowi oraz inne podmioty. Dzięki temu próby wykorzystania utraconego dokumentu są blokowane na wczesnym etapie.

Jeśli jednak zastrzeżenie zostało dokonane wcześniej w banku, cofnięcie zgłoszenia wymaga wizyty w placówce danej instytucji. W przypadku zgłoszeń wykonanych w mObywatelu cała procedura pozostaje w pełni cyfrowa.

PTNW Balcerowicz

Polecany artykuł:

Wielka redukcja w polskim górnictwie. Pracę stracą tysiące osób, kopalnie do li…
QUIZ PRL. „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u
Pytanie 1 z 15
Kiedy pytaliście mamę "Kiedy obiad?", odpowiadała:
QUIZ PRL. „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MOBYWATEL
PASZPORT