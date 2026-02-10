Aplikacja mObywatel wprowadza innowacyjną funkcję natychmiastowego zastrzegania dokumentów, zwiększając bezpieczeństwo danych.

Teraz możesz zastrzec dowód osobisty lub paszport bezpośrednio w aplikacji, co minimalizuje ryzyko kradzieży tożsamości.

Zgłoszenie trafia do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, a informacja jest dostępna dla banków i instytucji 24/7.

Chcesz wiedzieć, jak aktywować tę funkcję i jakie są korzyści? Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej!

Nowość w mObywatelu zwiększa bezpieczeństwo dokumentów

Aplikacja mObywatel została rozszerzona o funkcję, na którą czekało wielu użytkowników. Po najnowszej aktualizacji możliwe jest natychmiastowe zastrzeżenie utraconego dowodu osobistego lub paszportu bezpośrednio w aplikacji mobilnej - informuje serwis dobreprogramy.pl. Rozwiązanie działa w oparciu o System Dokumenty Zastrzeżone, prowadzony przez Związek Banków Polskich, co znacząco ogranicza ryzyko kradzieży tożsamości.

Zgłoszenie trafia automatycznie do banków oraz instytucji współpracujących z systemem, dla których ochrona danych klientów ma kluczowe znaczenie. Cały proces odbywa się online i jest dostępny przez całą dobę.

Zastrzeżenie dowodu i paszportu w aplikacji mObywatel

Nowa funkcja obejmuje zarówno dowód osobisty, jak i paszport, co czyni ją jednym z najbardziej praktycznych narzędzi w aplikacji. Użytkownik nie musi już odwiedzać urzędu ani placówki bankowej – wystarczy kilka kliknięć w telefonie.

Co istotne, system umożliwia również cofnięcie zastrzeżenia, jeśli dokument zostanie odnaleziony. Operację tę można wykonać bezpośrednio w aplikacji mObywatel, pod warunkiem że pierwotne zgłoszenie również zostało tam dokonane.

Aktualizacja mObywatela – kto może skorzystać z usługi

Aby aktywować nową usługę, użytkownik musi spełnić kilka warunków. Konieczne jest ukończenie 18 lat, posiadanie mDowodu oraz zainstalowanie aplikacji mObywatel w wersji minimum 4.75.0. Po spełnieniu tych wymagań funkcja staje się dostępna od ręki.

Aktualizacja jest wdrażana stopniowo, jednak zgodnie z zapowiedziami ma trafić do wszystkich użytkowników najpóźniej do 9 lutego 2026 roku. W razie potrzeby można samodzielnie zaktualizować aplikację poprzez App Store lub Google Play.

System Dokumenty Zastrzeżone i ochrona danych

Po zastrzeżeniu dokumentu informacja trafia do ogólnopolskiej bazy, z której korzystają banki, operatorzy finansowi oraz inne podmioty. Dzięki temu próby wykorzystania utraconego dokumentu są blokowane na wczesnym etapie.

Jeśli jednak zastrzeżenie zostało dokonane wcześniej w banku, cofnięcie zgłoszenia wymaga wizyty w placówce danej instytucji. W przypadku zgłoszeń wykonanych w mObywatelu cała procedura pozostaje w pełni cyfrowa.

PTNW Balcerowicz