Pierwsze propozycje ugodowe będą skierowane do klientów, którzy spłacili co najmniej 200 proc. kapitału kredytu. To jest grupa, wobec której program ugód można uruchomić najszybciej. Chcielibyśmy, by ostatecznie wszystkie grupy "frankowiczów” zostały objęte programem ugód – powiedział, cytowany w komunikacie, syndyk Getin Noble Banku Marcin Kubiczek.