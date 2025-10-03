Wypełnienie druku EPD-21 w ZUS pozwala na uniknięcie miesięcznych potrąceń zaliczek na podatek dochodowy od emerytury.

Dzięki temu emerytura może wzrosnąć o kilkadziesiąt złotych miesięcznie, co daje około 400 zł rocznie, bez czekania na zwrot podatku.

Wniosek EPD-21 jest szczególnie korzystny dla emerytów, których roczny dochód (wraz z 13. i 14. emeryturą) nie przekracza 30 tys. zł, np. pobierających świadczenie do ok. 2150 zł brutto miesięcznie.

Złożenie wniosku pozwala na natychmiastowe zwiększenie kwoty otrzymywanego świadczenia, eliminując potrzebę rozliczania i odzyskiwania nadpłaconego podatku

Jak działa wniosek EPD-21 i ile można zyskać?

Zgodnie z polskim prawem dochody do kwoty 30 tys. zł rocznie są zwolnione z podatku dochodowego. Mimo to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako płatnik, domyślnie pobiera od świadczeń comiesięczne zaliczki na poczet tego podatku. Dopiero przy rocznym rozliczeniu PIT seniorzy, których dochód nie przekroczył progu, otrzymują zwrot nadpłaconej kwoty. Wniosek EPD-21 pozwala uprościć ten proces -czytamy w portalu Interia. Złożenie wniosku EPD-21 sprawia, że ZUS przestaje co miesiąc pobierać zaliczkę na podatek dochodowy, co bezpośrednio przekłada się na wyższą kwotę netto świadczenia.

Ile można na tym zyskać?

Choć w skali roku oszczędność może wynieść około 400 zł, należy pamiętać, że jest to suma rozłożona na 12 miesięcy. Oznacza to, że miesięczna kwota emerytury wzrośnie średnio o około 30-35 zł. Dla wielu seniorów każda dodatkowa złotówka ma jednak znaczenie. Trzeba też wiedzieć, że złożenie wniosku oznacza rezygnację z corocznego zwrotu podatku – pieniądze te trafiają do emeryta na bieżąco, a nie w formie jednorazowego przelewu z urzędu skarbowego.

Kto może złożyć wniosek o emeryturę bez podatku?

Możliwość złożenia wniosku jest dostępna dla każdego emeryta, jednak nie wszyscy na tym skorzystają. Kluczowe jest kryterium rocznych dochodów. Jeśli senior otrzymuje świadczenie na tyle wysokie, że jego roczny dochód przekracza 30 tys. zł (np. przy średniej emeryturze wynoszącej, jak podaje ZUS, 4190 zł brutto), złożenie wniosku nie ma sensu. W praktyce na złożeniu wniosku o emeryturę bez podatku skorzystają osoby, których roczne dochody, wliczając 13. i 14. emeryturę, nie przekraczają 30 tys. zł.

Jak wyliczył portal Interia Biznes, senior z emeryturą 2150 zł brutto miesięcznie zmieści się w kwocie wolnej od podatku. W takim przypadku 12 wypłat daje łącznie 25 800 zł. Po doliczeniu dwóch dodatkowych świadczeń (13. i 14. emerytury, które wynoszą tyle, co minimalna emerytura), roczny dochód wyniesie około 29 556 zł. Taka kwota wciąż mieści się w limicie wolnym od podatku, dlatego taka osoba jest idealnym kandydatem do złożenia druku EPD-21.

Jak złożyć wniosek? To tylko kilka minut

Procedura jest bardzo prosta. Należy pobrać, wypełnić i złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularz o nazwie EPD-21. Można to zrobić osobiście w dowolnej placówce ZUS lub za pośrednictwem pełnomocnika. Wypełnienie druku zajmuje dosłownie kilka minut. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu ZUS zaprzestanie potrącania zaliczek na podatek, a wyższa kwota świadczenia powinna wpłynąć na konto emeryta już przy najbliższej wypłacie.

