Senat przyjął poprawki do nowelizacji ustawy, która wydłuża termin rozliczenia pomocy dla MŚP z tytułu wysokich cen energii do 30 czerwca 2026 r., aby uniknąć zwrotu środków przez ok. 50 tys. firm.

Ustawa pozwala również na korektę wcześniej złożonych informacji o pomocy do 30 czerwca 2026 r. i przesuwa termin rozliczenia środków przez Zarządcę Rozliczeń na 31 marca 2027 r.

Wprowadzono obowiązek informowania przez gminy o warunkach uniemożliwiających otrzymanie bonu ciepłowniczego, co usprawni proces ubiegania się o wsparcie.

Zmiany dotyczą także terminu publikacji cen ciepła przez przedsiębiorstwa energetyczne, co ma ułatwić wnioskowanie o bon ciepłowniczy na rok 2026

Kiedy upływa nowy termin na rozliczenie pomocy energetycznej?

Senat jednomyślnie (91 głosami za) przyjął nowelizację ustawy, która ma na celu usprawnienie mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Najważniejsza zmiana dotyczy przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pierwotny termin na złożenie informacji o wartości otrzymanej pomocy publicznej upływał 30 czerwca 2025 roku. Nowe przepisy wydłużają go o rok.

Nowelizacja ustawy ma na celu usprawnienie mechanizmów wsparcia dla firm, wydłużając do 30 czerwca 2026 roku termin na rozliczenie się z pomocy otrzymanej z tytułu wysokich cen energii. Co istotne, ustawa wprowadza również możliwość złożenia korekty informacji w tym samym terminie, jeśli przedsiębiorca stwierdzi, że pierwotnie złożony dokument zawierał błędy lub braki formalne. Decyzja Senatu oznacza, że ustawa z poprawkami redakcyjnymi i doprecyzowującymi wróci teraz do Sejmu.

Dlaczego wydłużenie terminu na rozliczenie pomocy jest kluczowe?

Wydłużenie terminu było konieczne ze względu na realne ryzyko, że tysiące firm będzie musiało zwrócić otrzymaną pomoc. Informacje te są niezbędne sprzedawcom energii do weryfikacji, czy udzielona pomoc publiczna lub pomoc de minimis nie przekroczyła limitów określonych w prawie unijnym. Niedopełnienie tego obowiązku mogłoby skutkować koniecznością zwrotu środków.

Jak informował podczas prac sejmowych wiceminister energii Konrad Wojnarowski, około 50 tys. małych i średnich przedsiębiorców nie złożyło lub nie poprawiło informacji o pomocy, co stanowiło poważne ryzyko dla ich stabilności finansowej. Przedłużenie terminu daje tym firmom dodatkowy czas na prawidłowe dopełnienie formalności i uniknięcie dotkliwych konsekwencji finansowych. To kluczowe wsparcie dla firm, które wciąż odczuwają skutki kryzysu energetycznego.

Jakie inne zmiany wprowadza nowelizacja ustawy?

Nowelizacja to nie tylko ulga dla sektora MŚP. Wprowadza ona również inne istotne zmiany. Jedną z nich jest przesunięcie terminu dla Zarządcy Rozliczeń na przekazanie ministrowi energii zbiorczego rozliczenia środków z 31 grudnia 2026 r. na 31 marca 2027 r.

Ponadto nowela reguluje kwestie związane z bonem ciepłowniczym. Zobowiązuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do niezwłocznego informowania mieszkańców, jeśli na danym terenie nie ma możliwości otrzymania bonu (np. z powodu braku systemu ciepłowniczego lub zbyt niskich cen ciepła). Wnioski złożone w takich gminach nie będą rozpatrywane. Zmieniono także termin publikacji jednoskładnikowej ceny ciepła netto przez przedsiębiorstwa energetyczne w kontekście ubiegania się o bon ciepłowniczy za rok 2026.

PTNW - Modzelewski