Ważne zmiany dla dłużników. Mniejsze potrącenia od nowego roku

Kwota wolna od potrąceń, której komornik nie może zająć. Powiązanie z wynagrodzeniem minimalnym wzrastającym od 1 stycznia 2025 r.

Podstawowa kwota, która jest wolna od zajęcia komorniczego, to 75% wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia roku 2025 - 3510,92 zł.

Całkowicie wolne od zajęcia komorniczego jest m. in. świadczenie 500 plus (obecnie 800 plus) oraz świadczenia z pomocy społecznej. Komornik nie może też zająć niezbędnego wyposażenia domu (pralka, lodówka).

Czy można się bronić, gdy komornik się pomylił? Powództwo opozycyjne, Kodeks postępowania cywilnego

Zgodnie z art. 840. Kodeksu postępowania cywilnego:

Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia;

małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności (…) wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.