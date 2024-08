Spis treści

Nowe limity dorabiania na emeryturze będą obowiązywać od 1 września 2024 roku i będą niższe niż w poprzednim kwartale. We wrześniu, październiku i listopadzie br. zmniejszenia emerytury czy renty nie spowodują zarobki do 5626,90 zł brutto miesięcznie. To oznacza, że każdego miesiąca można dorobić do emerytury o 76 zł mniej niż w poprzednim kwartale.

Ponieważ zmiany limitów dorabiania mają wpływ na sytuację finansową emeryta, warto być czujnym, aby nie stracić świadczeń. Dla emerytów, którzy nadal pracują, ustalono limity zarobków, uzależniając te ograniczenia od danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Limity dorabiania są ściśle powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, a ich przekroczenie może oznaczać, że świadczenia osób dorabiających zostaną zmniejszone lub nawet zawieszone.

Zmniejszenie lub zawieszenie renty lub emerytury dotyczy dorabiających osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego.

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić

Świadczenie będące przychodem z takiej działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Chodzi np. o:

emeryturę,

emeryturę pomostową,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

rentę z tytułu niezdolności do pracy,

rentę rodzinną.

ZUS może zawiesić lub zmniejszyć świadczenia (emerytury lub renty) w przypadku osiągania na emeryturze bądź rencie dodatkowych przychodów np. z:

pracy na podstawie stosunku pracy,

pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy jednej z tych umów.

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę/rentę?

Zmniejszenie : w razie osiągania przychodu brutto przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

: w razie osiągania przychodu brutto przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zawieszenie: w razie osiągania przychodu brutto większego niż 130 proc. ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest ulega zawieszeniu.

Nowe limity dorabiania do emerytury lub renty

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2024 r. wyniosło 8038,41 zł – o nieco ponad 100 zł miesięcznie mniej niż w poprzednim kwartale (wtedy wynosiło ono 8147,38 zł). W związku z tym we wrześniu, październiku i listopadzie 2024 r. spadną limity dla dorabiających emerytów i rencistów. Od 1 września do 30 listopada 2024 roku kwota przychodu odpowiadająca:

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2024 r. wynosi 5626,90 zł – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty

130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2024 r. wynosi 10450 zł – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty

Dotąd było to odpowiednio 5703,20 zł i 10591,60 zł.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Powyższe limity dotyczą wyłącznie emerytów pobierających wcześniejszą emeryturę, czyli tzw. świadczenie przedemerytalne. Emeryci pobierający emeryturę właściwą, którzy przekroczyli wiek emerytalny (wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą dorabiać do świadczenia bez ograniczeń, a ich emerytura nie zostanie ani ograniczona, ani zawieszona.

Limity dorabiania nie dotyczą:

Osób, które mają prawo do emerytury oraz ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Najniższa emerytura w 2024 roku (od 1 marca 2024 do końca lutego 2025) to 1780,96 zł brutto. Jeżeli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, ich emerytura będzie wypłacana bez dopłaty do minimum.

Osób mających prawo do emerytury częściowej.

Osób mających prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach.

Uwaga! Jeżeli ktoś pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – może zarobkować bez ograniczeń.

Ile można dorobić do pomostówki?

Od 1 stycznia 2024 roku do ustawy o emeryturach pomostowych dodano przepis mówiący o tym, że prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

Ile można dorobić do emerytury policyjnej?

Emerytura policyjna przysługuje po 15 latach służby osobom, które zaczęły pracować w Policji przed 1 stycznia 2013 roku, a po 25 latach służby osobom, które zaczęły pracować w Policji po 31 grudnia 2012 roku. Policjant na emeryturze może dorabiać, a obowiązują go limity jak przy wcześniejszych emeryturach z ZUS. Jednak gdy policjant na emeryturze przekroczy drugi limit, czyli 10450 zł przychodu, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA pomniejszy mu emeryturę o 25 proc., nie dojdzie jednak do jej zawieszenia.

Ile można dorobić do emerytury wojskowej?

Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim. Gdy żołnierz rozpoczął służbę po 31 grudnia 2012 roku, na emeryturę przechodzi po 25 latach służby. Do dorabiania do emerytury wojskowej stosuje się takie same zasady jak w przypadku emerytury policyjnej, tak więc gdy (od września 2024 r.) przekroczy się limit 5626,90 zł brutto, emerytura wojskowa zostanie pomniejszona, jednak nie więcej niż o 25 proc. emerytury, natomiast przekroczenie limitu 10450 zł brutto spowoduje pomniejszenie emerytury właśnie o 25 proc.

