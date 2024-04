Ważne zmiany w dopłatach do pomp ciepła. Nowości w programie Czyste Powietrze

800 plus już nie rodziców dzieci uczących się online! Ważne zmiany w 800 plus

Dopłaty do konkretnych pomp ciepła

Nowe zasady dopłat do pomp ciepła. Dotacje z Czystego Powietrza będą przyznawane tylko do pomp ciepła i kotłów zgazowujących drewno oraz na pellet, które będą na liście zielonych urządzeń i materiałów. Po 13 czerwca 2024 roku nie będzie można otrzymać dotacji z Czystego Powietrza do pomp ciepła oraz kotłów na drewno, których nie będzie na liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów) prowadzonej przez Instytut Ochrony Środowiska. Ale do tego czasu będzie trwał okres przejściowy. W krótkim okresie producenci oraz dystrybutorzy, przejmujący obowiązki producenta przy wprowadzaniu produktu na rynek Polski, będą musieli uzupełnić niezbędną dokumentację i badania dla oferowanych przez siebie urządzeń grzewczych.

Jakie urządzenia mają szansę znaleźć się na liście ZUM? Tam będą ujęte tylko te urządzenia grzewcze, których parametry będą potwierdzone badaniami wykonanymi w akredytowanych laboratoriach. - Ostatnie tygodnie pokazują, że im bliżej zamknięcia listy zielonych urządzeń i materiałów, tym więcej wniosków w programie Czyste Powietrze przez pośredników i to wyłącznie na dotację do pomp ciepła, często niespełniających norm, bez termomodernizacji budynku. Odczują to w portfelu ci, którzy w ten sposób narażają się na wysokie rachunki za ogrzewanie w nieocieplonym domu - wskazał wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda. Dlatego też Fundusz zaleca obecnie ostrożność przy kupnie pomp ciepła. - Jeśli wybieramy pompę ciepła to zakupy najbezpieczniej zrobić jednak po 13 czerwca, kiedy na liście ZUM znajdą się tylko urządzenia o sprawdzonej jakości - dodał Gajda.

Zmiany w dopłatach programu Czyste Powietrze

Kolejną zmianą, jaka od poniedziałku zaczyna obowiązywać w Czystym Powietrzu jest ograniczenie możliwości dofinansowania beneficjentów w trzeciej części programu. Chodzi o najwyższy możliwy poziom dofinansowania. Jeśli właściciel domu kwalifikujący się do tej części programu raz skorzysta z takiej dotacji, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach pierwszej części programu (podstawowy poziom dofinansowania), co oznacza, że wsparcie finansowe będzie niższe.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.