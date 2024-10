Zmiany w ogrodach działkowych

Powstają nowe ważne zmiany w przepisach dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce. A warto wspomnieć, że w okresie pandemii nastąpiło ogromne zainteresowanie takimi ogródkami. To ważny element na mapach wielu miast i gmin. Obecnie w Polsce jest około 4,5 tys. ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 40 tys. ha. Na ich terenie znajduje się ponad 900 tys. zagospodarowanych działek. Resort rozwoju zajął się nowelizacją rozporządzenia w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych z zakresu tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. Zmiany mają umożliwić gminom tworzącym plany ogólne wpisanie lokalizacji ogrodów działkowych w każdej z 13 stref planistycznych.

Zmiany w rozporządzeniu to efekt nacisków środowiska działkowców i Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy domagali się, by ogrody działkowe były zapisane we wszystkich strefach planistycznych wynikających z nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dziś rozporządzenie przewiduje ich ujawnianie tylko w trzech z trzynastu stref. Resort podkreśla, że nowe rozwiązanie uwzględnia postulat zgłaszany do ministerstwa, aby w planach miejscowych możliwe było wyznaczenie wszystkich istniejących terenów ogrodów działkowych.

Szybka procedura przepisów

Co na to sami działkowcy? Jak podaje PAP, Polski Związek Działkowców stwierdza, że przedstawiony projekt rozporządzenia pokrywa się w założeniach z jego propozycjami. Działkowcy zauważają, że nowelizację zakwalifikowano jako pilną, co ma pozwolić na zastosowanie uproszonego procesu legislacyjnego.

PZD dodaje, że sprawa rzeczywiście jest pilna, bowiem kolejne gminy przystępują do tworzenia planów ogólnych - mają na to czas do końca 2025 roku.

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ PRL. Województa PRL 1975-1998. Zgadnij, gdzie leżały te miasta? Wyzwanie dla znawców historii PRL Pytanie 1 z 15 Ile było województw w latach 1975 -1998? 16 36 49 Dalej