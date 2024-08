Ważne zmiany w świadczeniu dla seniorów. Wkrótce zapadnie ważna decyzja rządu

Świadczenie dla każdego, kto ukończył 100 lat. Konieczność uregulowania prawnego

- Konstytucja z jednej strony wskazuje wyraźnie, że zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty (art. 93 ust. 1 Konstytucji), z drugiej natomiast – że nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli (art. 93 ust. 2 Konstytucji). W rezultacie aktualnie istnieje istotna potrzeba, by prawo do świadczenia honorowego jako przysługujące jednostce prawo do świadczenia z zabezpieczenia społecznego, o którym rozstrzyga organ władzy publicznej, było wprost (…) uregulowane w ustawie – to fragment uzasadnienia projektu ustawy na stronie gov.pl.

Na dzień dzisiejszy podstawą świadczenia honorowego jest akt prawa wewnętrznego z czasów PRL, autorstwa prezesa rady ministrów z 1972 r.

Jaka wysokość świadczenia honorowego za ukończenie 100 lat

Na wtorkowym posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się także przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki projektem ustawy o świadczeniu honorowym dla osób, które ukończyły 100 lat. Projekt ma zastąpić obecny - pozaustawowy - mechanizm przyznawania honorowego świadczenia dla 100-latków.

Zgodnie z projektem prawo do świadczenia przysługiwać będzie na dotychczasowych zasadach polskim obywatelom, niezależnie od pobierania przez nich emerytury lub renty. Świadczenie miałoby być wypłacane z urzędu. W przypadku osób, które nie mają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, prawo do świadczenia honorowego przyznawane byłoby na wniosek.

Podobnie jak do tej pory, świadczenie ma mieć stałą wysokość, odpowiadającą wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat przez daną osobę (kwota ustalana jest corocznie i obecnie wynosi 6 246,13 zł brutto miesięcznie). Nie byłoby ono waloryzowane.